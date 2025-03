Istruttori Forestali Italiani di Guardiagrele e Husqvarna assieme per la formazione degli operatori del bosco

Husqvarna, il più grande produttore al mondo di attrezzatura per la cura di Boschi, Parchi e Giardini, ha stretto una nuova partnership con gli Istruttori Forestali Italiani - un’associazione di Guardiagrele - per offrire un servizio altamente qualificato rivolto a tutti gli operatori del bosco. La collaborazione verterà sull’erogazione di corsi di formazione con focus sull’utilizzo delle motoseghe e altri tipi di attrezzature, così come sullo svolgimento di tutte le attività legate alla cura del bosco e ai lavori in quota su fune – treeclimbing.

“Siamo molto orgogliosi di aver finalizzato un accordo di partnership con l’Associazione di Istruttori Forestali Italiani, un gruppo di professionisti altamente qualificati che operano nell’ambito forestale e che possiedono una lunga esperienza con i prodotti a marchio Husqvarna – dichiara Massimo Bertolo, Sales Manager Husqvarna Professional –Questi ragazzi hanno una vasta conoscenza professionale quando si parla di foreste e siamo sicuri che sapranno trasmettere tutto il loro ‘know-how’ non solo a chi, nel bosco, ci lavora da anni, ma anche a tutti coloro che sono agli inizi o che desiderano intraprendere uno tra i lavori più belli, faticosi e adrenalinici al mondo. Husqvarna, con loro, condivide l’amore e la passione per la Natura.”

Il gruppo di Istruttori Forestali Italiani nasce nel 2022 dalla passione per il settore forestale di 12 professionisti della formazione e del bosco. Fanno parte di IFI boscaioli, operatori, titolari di aziende agro-forestali che hanno una forte connotazione pratica dovuta all’esperienza lavorativa professionale e anni di esperienza nel settore della formazione forestale.

“Quando ci è stata proposta questa partneship, abbiamo subito accettato – afferma Gabriele Dovier, componente degli Istruttori Forestali Italiani ed H-Team Husqvarna Brand Ambassador– Siamo pronti per realizzare attività e percorsi formativi rivolti ad operatori forestali, addetti alle attrezzature e a tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nel settore forestale. Nel nostro gruppo ci sono professionisti provenienti da ogni parte d’Italia ed è questo il nostro punto di forza. Ognuno è in grado di apportare esperienze e professionalità derivanti da territorialità differenti e, ovviamente, anche di dare una presenza capillare e costante su quasi tutto il nostro Paese”.

Gabriele Dovier (Friuli Venezia Giulia) fa parte degli Istruttori Forestali Italiani assieme a David Borsi (Toscana), Manuel Campini (Emilia Romagna), Giovanni Dalle Molle (Veneto), Sergio Geronazzo (Veneto), Carmine Grimaldi (Campania), Damiano Langillotti (Friuli Venezia Giulia), Simone Poggi (Liguria), Giacomo Pronello (Piemonte), Pietro Pronello (Piemonte), Gianni Ranieri (Abruzzo) e Davide Spanò (Liguria).