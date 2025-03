Poste Italiane: nel chietino occupazione femminile al 68%

In tutta la provincia di Chieti, tra uffici postali e centri di distribuzione, le donne rappresentano il 68% dell'intero personale: è il dato più alto in Abruzzo e supera di 14 punti percentuali la media nazionale.

Una percentuale che sale addirittura al 71% se si considera soltanto la forza lavoro applicata nei 141 uffici postali del territorio. Tra questi, 33 sono totalmente al femminile, come gli uffici postali di Francavilla al Mare "Rione Foro" con 6 risorse tutte donne, Chieti 3 (via Spezioli) con 5 risorse, Cupello, Castiglione Messer Marino, Fara San Martino, Paglieta, Tricalle e Vasto Marina, tutti con 4 risorse.

Tra gli uffici postali più grandi, quelli in cui le donne sono nettamente in superiorità superando il 70% sull'intero organico si distinguono San Salvo, Lanciano 2 (via del Mare), Ortona, Chieti Stazione (via Pescara), Lanciano (via Guido Rosato), Lanciano 1 (via Vittorio Veneto) e Atessa, dove la direttrice Donatella Cirulli guida una squadra composta da otto donne e un uomo.

Cinquant'anni, di Vasto, laureata in Economia e Management, Donatella è entrata in Poste nel 2004, come portalettere a Vasto. Nel 2007 il passaggio allo sportello, sempre a Vasto, nell'ufficio postale di via Giulio Cesare, dove dal 2008 al 2019 ha ricoperto il ruolo di specialista consulente finanziario. Per i due anni successivi stata "consulente mobile", muovendosi nei piccoli paesi dell'Alto e del Medio Vastese per fornire informazioni e consigli sui prodotti di risparmio, protezione e investimento di Poste. Dal 2021 ricopre il ruolo di direttrice, prima a Gissi, poi a Vasto Marina, quindi ad Atessa da luglio dell'anno scorso.

"Siamo un team di otto donne – spiega la direttrice – e solo da qualche mese si è aggiunto un collega uomo in sala consulenza. Posso affermare che lavorare in un ufficio composto quasi esclusivamente da donne mi ha fatto riscoprire il valore aggiunto che c'è in ognuna di noi. Sicuramente è una sfida, ma siamo consapevoli che solo l'unione fa la forza e in quanto a forza le donne ne sono la massima espressione. Ovviamente senza nulla togliere al collega che nonostante sia nettamente in minoranza – sottolinea ironicamente la direttrice – fa parte della squadra in tutto e per tutto".

Un rapporto con le colleghe che va anche oltre l'orario di lavoro. "Cerco sempre di coinvolgere le mie colleghe – continua – in tutto ciò che faccio, anche nell'esercizio dei miei hobby e passioni che sono principalmente il ballo e l'intrattenimento. Spesso organizziamo uscite di gruppo, creando ancora di più quella sinergia e complicità che poi trasferiamo anche all'ambiente lavorativo".

La direttrice parla anche della conciliazione tra lavoro e vita privata. "Sicuramente per una donna dividersi tra lavoro e famiglia non è semplice, ma io credo che una buona organizzazione in entrambi gli ambienti, sia fondamentale e risolutiva per la buona riuscita di qualsiasi attività".

L'ufficio postale di Atessa è stato recentemente rinnovato secondo il nuovo modello "Polis". "Una gran bella novità – commenta la direttrice – perché dà la possibilità alla clientela di Atessa e dei paesi limitrofi di usufruire in loco di servizi davvero importanti come quello del rilascio del passaporto e altri documenti anagrafici. Questo è stato senz'altro un motivo di orgoglio per i nostri clienti, che fin da subito hanno risposto numerosi e con entusiasmo, complimentandosi con noi per la gestione".

Poste Italiane ha ottenuto per il sesto anno consecutivo il riconoscimento Top Employer, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. L'Azienda, inoltre, con una presenza femminile del 54%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere grazie ad altri riconoscimenti come Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100 e Bloomberg Gender-Equality Index. Per celebrare la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica, in provincia di Chieti disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare). Inoltre, nelle stesse sedi sabato 8 marzo dalle 8.20 alle 12.35 sarà allestito uno stand dedicato alla ricorrenza.

Poste Italiane - Media Relations