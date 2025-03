"Educare alla parità di genere" all'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" di Quadri

Nell’ambito delle attività Educazione alla cittadinanza Contrasto ai fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione, valorizzando la diversità e promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica, in un’ ottica di genere, le Docenti dell’ Istituto scolastico “B.Croce di Quadri (Ch) hanno promosso in occasione dell’ 8 Marzo – Giornata Internazionale della donna – Educare alla parità di genere, un evento organizzato nella giornata del 7 Marzo 2025 in collaborazione con gli Sttai generali delle donne Hub e con il Patrocinio del Comune di Quadri.

L’ obiettivo del progetto è sensibilizzare bambini e bambine della scuola primaria e secondaria, le insegnanti e le loro famiglie a promuovere il confronto sui temi di rilevanza sociale ed etica realizzando laboratori di sensibilizzazione e di formazione per favorire percorsi che promuovano la cittadinanza attiva, i diritti civili e che contrastino i discorsi sull’odio e che promuovano la gentilezza, il rispetto contro l’intolleranza e la discriminazione, in particolare di genere. Gli Stati generali delle donne che sono un movimento innovatore e federatore delle potenzialità femminili sui territori, della capacità delle donne di sostenere percorsi di cambiamento verso una società solidale e sostenibile che realizzi l’agibilità del Goal 5 dell’Agenda ONU 2030, ha collaborato nella realizzazione del progetto dell’Istituto comprensivo “ B.Croce” di Quadri presentando le attività associative ed il progetto

“La panchina rossa”, simbolo dell'attività di comunicazione e di sensibilizzazione lanciata dagli Stati Generali delle Donne volta a dare voce alle azioni di contrasto intraprese contro la violenza sulle donne, in favore di una cultura di parità e contro il femminicidio. Il progetto articolato sui plessi scolastici di Quadri/Pizzoferrato e Villa Santa Maria si è svolto in momenti sequenziali. Il Comune di Quadri sede dell’Istituto Comprensivo ha accolto il progetto di educazione civica presentato dall’Istituzione scolastica partecipando nella posa di una panchina rossa alla piazza del paese inaugurata dal Sindaco Arch. Assunta Fagnilli e altri rappresentanti di Istituzioni civili e religiose “La panchina rossa” progetto presentato dal Presidente dell’Associazione Stati generali delle donne hub Rosaria Nelli. Gli alunni della Scuola primaria e Secondaria di Quadri Plessi di Pizzoferrato, Quadri e Villa Santa Maria che hanno esposto delle drammatizzazioni coinvolgenti preparati dai bambini piu piccoli ed un excursus sulle conquiste ottenute dalle donne, altri elaborati es. alfabeto della gentilezza, un quiz tecnologico ed innovativo su piattaforma canva e tantissime altri lavori realizzati sotto la guida di Docenti che hanno seguito i ragazzi nell’attività educativa volta a stimolare una cultura paritaria.

