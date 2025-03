Formazione post diploma, iscrizioni aperte per l'ITS Academy

Dal 1° marzo è possibile effettuare la preiscrizione on-line ai nuovi corsi ITS Academy per il biennio 2025-2026 e 2026-2027. Tramite semplici passaggi sul sito web della Fondazione infatti è possibile ricevere direttamente sulla propria casella di posta elettronica informazioni aggiornate sui corsi e le novità dell’ITS Academy.

“I corsi saranno tutti di 1.800 ore: 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali, e 800 di project-work/tirocinio in azienda – afferma Antonio Maffei, direttore della Fondazione – rispettando la formazione duale che prevede formazione teorico-pratica in classe e formazione sul campo in azienda; saranno tante anche le attività laboratoriali, che riguarderanno intelligenza artificiale, programmazione, robotica, automazione, cybersecurity anche in collaborazione con grandi player tecnologici internazionali come Mitsubishi Electric, Siemens, Leonardo; grande rilievo anche alla sicurezza sul lavoro, al project management con ISIPM, partecipazioni a challenge e contest di livello nazionale solo per citarne alcune, e poi visite di studio direttamente in azienda per toccare con mano fin dall’inizio il mondo del lavoro.”

L’ITS Academy di Lanciano si conferma un’eccellenza nell’alta formazione tecnica di specializzazione post-diploma, posizionandosi ai vertici nazionali con un indice di occupazione superiore al 94% e si confermano i corsi nelle sedi operative, oltre quella di Lanciano, anche Chieti, Teramo e Avezzano.

Sono oltre 220 studenti che ogni anno si formano attraverso i corsi ITS nelle 4 sedi operative sui profili professionali più aggiornati e richiesti dalle aziende del territorio.