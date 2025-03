Inaugurata a Chieti la mostra su Giacomo Matteotti: “Amplia la sua figura di uomo della libertà"

Inaugurata la mostra su Giacomo Matteotti al Palazzo della Provincia di Chieti, allestita in occasione del centenario della sua morte.

Si è svolto per l’occasione un convegno presso la Sala del Consiglio. L’esposizione è organizzata ALI Abruzzo assieme al Comune e alla Provincia di Chieti. Si intitola “Matteotti in Comune. Storia, eredità e attualità della democrazia locale” e potrà essere visitata fino al 15 marzo.

“Non è un caso – dichiara Angelo Radica, presidente di ALI Abruzzo - che la mostra su Giacomo Matteotti si svolga a Chieti. ALI ha deciso di portare a Chieti questa importante esposizione, che ha già girato l’Italia, perché in questa città si è svolto il processo agli assassini del deputato socialista. L’avvocato difensore di Matteotti era inoltre originario di Orsogna. La mostra si occupa di un Matteotti sconosciuto ai più, ma allo stesso tempo molto importante, ovvero il fondatore di ALI, che negli anni Venti e Trenta del secolo scorso si chiamava Lega dei Comuni socialisti, e in seguito Lega delle autonomie. Il focus è sullo studioso degli enti locali, di finanza locale, di contabilità pubblica. Tutti temi che a parte qualche piccola eccezione sono purtroppo oggi ai margini del dibattito politico nazionale e che invece allora, grazie anche ai contributi di altre personalità come Luigi Sturzo, erano allora all’ordine del giorno, come in generale la sorte degli enti locali. Questi aspetti meno conosciuti di Matteotti se messi in risalto ne ampliano la sua figura di uomo della libertà, che non ha abbassato la testa di fronte a nessuno tanto da essere vittima della brutalità fascista”.