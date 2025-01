Fossacesia aderisce alla "Rete di FraternitÃ " dei Comuni Italiani

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha accolto con favore l'invito del presidente nazionale dell'ANCI, Gaetano Manfredi, a partecipare all'iniziativa finalizzata alla creazione di una Rete di Fraternità, promossa in collaborazione con la Fondazione Fratelli Tutti.

La città di Fossacesia ha deciso di aderire con entusiasmo a questa rete di fraternità. Partecipando all'iniziativa, il Comune intende mettere in pratica i principi di solidarietà, inclusività e fraternità, già da tempo radicati nella propria comunità. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di rispondere concretamente alle sfide sociali, affrontando le fragilità e le povertà materiali e immateriali.

In linea con l'invito dell'ANCI, il Consiglio Comunale di Fossacesia discuterà e approverà un ordine del giorno nella giornata simbolica del 4 aprile 2025, data individuata per avviare la costruzione di una rete ispirata ai principi di fraternità. Tale rete si concretizzerà in azioni pratiche, attraverso la creazione di tavoli di lavoro locali in collaborazione con le diverse realtà sociali, le associazioni, il terzo settore, la Parrocchia, i volontari. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini su temi di grande rilevanza, come la povertà sanitaria e la solitudine degli anziani

"Siamo profondamente convinti di aderire a questa iniziativa- ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio- che promuove i valori di solidarietà e collaborazione tra tutti gli attori sociali. Fossacesia, già Medaglia d'Argento al Merito Civile per il suo impegno nella lotta per la libertà, è un luogo che ha sempre creduto nei principi di fraternità e inclusività. Con l'approvazione dell'ordine del giorno in Consiglio Comunale il 4 aprile, ci impegniamo a costruire una rete concreta che, partendo dai principi di fraternità, promuova azioni tangibili a favore delle persone più vulnerabili."

Fossacesia, dunque, si unisce con determinazione a questa iniziativa, che coinvolgerà numerosi comuni italiani, con l'intento di affrontare le sfide sociali del nostro tempo e di costruire una società più inclusiva e solidale.