Incremento indennitÃ  di Pronto Soccorso importante riconoscimento per il personale che opera quotidianamente

Si è svolta al Dipartimento di Sanità della Regione Abruzzo, una riunione tra le organizzazioni sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del comparto sanità e della dirigenza medica, e i rappresentanti del Servizio Risorse Umane della Regione Abruzzo.

L’incontro aveva come oggetto il riparto dell’indennità di pronto soccorso per l’annualità 2024. Al termine del confronto, sono stati approvati, da parte di tutte le sigle sindacali e all'unanimità, i piani di riparto per entrambe le categorie, con le seguenti assegnazioni di risorse:

€ 2.830.377 per il comparto sanità (con un incremento pari a € 975.992);

€ 2.132.370 per la dirigenza medica (con un incremento pari a € 735.300).

L’incremento rappresenta un importante riconoscimento per il personale che opera quotidianamente nei pronto soccorso, garantendo servizi essenziali per la tutela della salute dei cittadini.