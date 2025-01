«Strategia agricola nazionale per le aree interne strumento essenziale per valorizzare i nostri territori»

"La Strategia nazionale agricola per le aree interne rappresenta uno strumento essenziale per valorizzare i nostri territori più fragili e allo stesso tempo più ricchi di potenzialità" – dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, con riferimento all'incontro tenutosi a Roma presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la presentazione delle analisi legate al progetto.

"Per la prima volta, grazie al grande lavoro e all'intuizione del sottosegretario Luigi D’Eramo, il tema dell’agricoltura nelle aree interne diventa un elemento di discussione nazionale, centrale per la tenuta economica complessiva delle nostre comunità. È fondamentale investire in una strategia che restituisca centralità alle aree interne, che vivono quotidianamente difficoltà legate ad aspetti ambientali ed economici, garantendo opportunità di sviluppo alle comunità locali e favorendo un’agricoltura sostenibile e innovativa, in grado di tutelare la biodiversità e le tradizioni locali, trovando una soluzione alla grande frammentazione fondiaria. La visione strategica tracciata dal ministro dal sottosegretario D’Eramo, in sinergia con il Centro Studi dell’Istituto Tagliacarne-Unioncamere, sta delineando il rilancio delle aree interne, da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e umane e la messa in campo di strumenti per la crescita dei sistemi produttivi. L’Abruzzo è pronto a fare la sua parte, mettendo a disposizione le sue eccellenze e collaborando attivamente per raggiungere questi obiettivi ambiziosi ma fondamentali per il futuro del nostro territorio e dell’intero Paese", conclude il vicepresidente.