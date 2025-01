Anffas Lanciano e Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi presentano "Lavoro senza Barriere”

In continuità con il loro impegno a favore dell'inclusività sociale e del superamento delle barriere che ancora oggi esistono in vari ambiti della vita quotidiana, Anffas Lanciano e il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi sono lieti di annunciare l’organizzazione del convegno "Lavoro Senza Barriere", che si terrà giovedì 30 gennaio 2025, a partire dalle ore 16.30 presso la Sala Conferenze di Anffas Lanciano (Via Nazionale per Lanciano 8/B, Santa Maria Imbaro).

L'evento mira a sensibilizzare sul tema del lavoro inclusivo, con particolare attenzione alle opportunità e alle politiche che possono garantire l'accesso e la piena partecipazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. L’incontro intende anche esplorare le best practices per l'integrazione lavorativa e come le imprese possano diventare protagoniste di un cambiamento positivo, contribuendo alla creazione di ambienti di lavoro accessibili e privi di discriminazioni.

Saluti istituzionali:

Dott. Carlo Martelli, Presidente Anffas Lanciano

Emiliana Di Camillo, Presidente Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi

Relatori:

Dott. Roberto Speziale, Presidente Anffas Nazionale

Dott.ssa Giovanna Sabbarese, Dirigente Settore Servizi alla Persona ECAD ASD 11 Frentano

Dott.ssa Violetta Martino, Centro per l’Impiego Lanciano

Interventi:

Ins. Antonella Colantonio, Centro di Aggregazione Psicosociale “S.Onofrio”, Ass. Percorsi

Dott.ssa Veronica D’Ovidio, Psicologa Anffas Lanciano

Giacomo Dell’Anna, MD Lanciano

Rocco Della Rocchetta, Amaranta Shop

Donatella Mancini Azienda Agricola Ortovivaistica

Moderatrice:

Avv. Barbara Rosati, Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi

Dettagli dell’evento:

Data: Giovedì 30 gennaio 2025

Orario: 16.30

Luogo: Sala Conferenze Anffas Lanciano - Via Nazionale per Lanciano 8/B, Santa Maria Imbaro

Per informazioni e conferme di partecipazione: 339298453

Anffas Lanciano e Rotary Lanciano Costa dei Trabocchi invitano la cittadinanza e tutte le realtà interessate a partecipare a questo importante evento, unendo le forze per un futuro di lavoro senza barriere.