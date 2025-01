Incendio 'Rospo Mare': "Ennesima conferma dei rischi connessi allo sfruttamento idrocarburi"

Il Forum H2O (Forum abruzzese dei movimenti per l'acqua) interviene sull'incendio che ha interessato nel pomeriggio del 22 gennaio la piattaforma petrolifera Rospo Mare in Mare Adriatico, al largo dei territori di Vasto e Termoli, esprimendo in primis preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali dell'incidente.

Sul punto il Forum chiede trasparenza assoluta visto il deprimente precedente del 2013 quando ci fu una corsa alla smentita nonostante fatti conclamati circa la perdita di petrolio in mare.

l'ennesima conferma dei rischi connessi allo sfruttamento degli idrocarburi, che in un mare chiuso come l'Adriatico potrebbero comportare danni immensi, a parte le drammatiche conseguenze sul clima dell'uso delle fossili. "Rimandiamo all'inchiesta de L'Espresso che solo nel 2016 riuscì a spiegare l'accaduto ( https://lespresso.it/.../trivelle-quello.../21766 )- si evidenzia nella nota del Forum H2O - In ogni caso quanto avvenuto è, che in un mare chiuso come l'Adriatico potrebbero comportare danni immensi, a parte le drammatiche conseguenze sul clima dell'uso delle fossili.

In questo senso è deprimente - conclude - che il Governo Meloni solo due mesi fa abbia allentato proprio le norme sulle perforazioni in mare".