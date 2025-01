L'abruzzese Stefano Piccirillo premiato a Roma per la sua carriera nel natural bodybuilding

Un prestigioso riconoscimento per Stefano Piccirillo, atleta simbolo dell'Abruzzo, che è stato premiato nella sede del CONI a Roma nell'ambito dei CSEN BB & PL AWARDS 2024 per i suoi meriti sportivi e per il contributo agli sport di powerlifting e bodybuilding naturale.

Stefano Piccirillo, aquilano e marsicano d'adozione, 53 anni, di cui quaranta dedicati allo sport, figura di spicco nel panorama sportivo regionale, è stato riconosciuto per la sua dedizione e per l'impegno costante che, in quarant'anni di carriera, lo hanno portato a vincere centinaia di competizioni e a promuovere uno stile di vita sano con un approccio etico allo sport. Il 14 luglio 2024 ha conquistato il prestigioso titolo di Mister Universo Natural, diventando uno dei punti di riferimento inamovibili per gli appassionati di questo sport.

"L'attestato, come le gare vinte, rappresentano sempre un gradito riconoscimento, ma la vera vittoria che emerge da queste competizioni, preparate senza aiuti chimici e al massimo delle possibilità naturali del proprio corpo, è la passione che mi spinge ogni giorno a continuare lo studio su una battaglia che da sempre attanaglia l'uomo: quella della lotta per rallentare l'orologio biologico" ha dichiarato Piccirillo. "Applico le mie conoscenze prima di tutto sul mio corpo, per poi trasferirle ai miei atleti e, più in generale, a coloro che vogliono prendersi cura di sé, anche senza competere nello sport."

La presenza e l'impegno di Piccirillo sono rimasti invariati nel tempo, sopravvivendo all'alternarsi delle mode, delle tendenze e dei social.

Al suo fianco, la moglie Lucrezia Navarra, anch'essa premiata per i suoi successi sportivi, tra cui un primo posto al GP Centro Italia Tested del 26 maggio 2024 e un secondo posto al Miss Universo Natural.

Entrambi sono i proprietari della palestra No Limits di Avezzano (AQ), centro d'eccellenza del natural bodybuilding nella regione.

"Essere riconosciuto per un percorso di vita è una grande soddisfazione," ha continuato Piccirillo. "Tuttavia, la vera vittoria sta nella consapevolezza del proprio corpo e nell'insegnamento che lo sport ci offre: combattere ogni giorno contro il passare del tempo."

L'evento, organizzato dal dott. Fabio Sallusti, ex campione di bodybuilding e responsabile del settore Bodybuilding CSEN Roma, ha premiato circa 40 atleti e coach provenienti da tutta Italia. Il CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, è l'unica federazione che sottopone i suoi atleti a test antidoping del sangue, riaffermando l'importanza di uno sport pulito e responsabile.

IL MESSAGGIO AI GIOVANI – Piccirillo lancia un forte messaggio alle nuove generazioni: "Nello sport, come nella vita, la verità è lenta e richiede tempo e sacrificio, e spesso viene travolta e superata dalla bugia, che corre veloce. I risultati ottenuti con scorciatoie possono sembrare superiori a quelli di chi segue la strada della verità, ma la verità non sarà mai momentanea; durerà per sempre. La vita è una sola e lo sport serve a viverla meglio. Vi invito a stare lontani dal doping e dai malsani esempi che, soprattutto in questo sport, si moltiplicano esponenzialmente sui social, facendovi sentire meno dotati. Siate voi stessi il vostro metro di misura e siate atleti completamente naturali."

Piccirillo, orgoglio marsicano e abruzzese, continua a dimostrare come passione, impegno e valori autentici possano ispirare intere generazioni, portando lustro alla regione e al natural bodybuilding.