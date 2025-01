Confermati nel bilancio regionale i fondi per il Piano Famiglia

“Non risponde assolutamente al vero la notizia che la Regione Abruzzo non ha predisposto sul bilancio regionale il cofinanziamento di 400 mila euro per il Piano famiglia”. Lo afferma l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, in merito a quanto dichiarato dal presidente dell’Associazione comuni e autonomie locali (Ali) e sindaco di Tollo, Angelo Radica. “Nella legge di bilancio approvata dal Consiglio regionale – spiega l’assessore Santangelo – è stato regolarmente previsto lo stanziamento di fondi di 400 mila euro che vanno ad aggiungersi, come ogni anno, ai fondi di derivazione statale per il Piano famiglia”.

Per favorire la trasparenza e la comunicazione in materie delicate come questa che possono generare preoccupazione nei cittadini potenziali beneficiari dei provvedimenti, l’assessore Santangelo si dice “disponibile a qualsiasi forma di confronto soprattutto con gli amministratori locali. L’assessorato è sempre pronto a dare notizie e delucidazioni necessarie sulle tematiche che riguardano il settore del sociale in modo da evitare pericolosi fraintendimenti destinati a disorientare le categorie più fragili dei cittadini”.