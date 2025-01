Salute e terza età (e non solo): il Lanciano Sport Center presenta il progetto “Walkness”

In un mondo dove le malattie croniche e degenerative sono sempre più diffuse, nasce Walkness, un programma integrato che propone l’esercizio fisico più accessibile e naturale, la camminata, come un vero e proprio “farmaco” per combattere l’invecchiamento e prevenire o gestire numerose patologie. Il progetto, già partito a Milano e che presto approderà a Roma, è stato presentato questa mattina a Lanciano, nei locali della ex Casa di Conversazione, dal suo ideatore, Francesco Maria Confalonieri, medico sportivo, dietologo e metodologo dell’allenamento con anni di esperienza al fianco di atleti professionisti e nell’ambito della prevenzione e terapia post-acuta.

Con lui l’imprenditore Franco D’Intino, titolare del Lanciano Sport Center che ha sposato e fatto proprio il progetto, che è stato illustrato a diversi sindaci del territorio. Presenti i primi cittadini di Lanciano, Filippo Paolini, e il vice sindaco Danilo Ranieri; di Castel Frentano, Mario Verratti, che ha coinvolto anche il resto dell’amministrazione comunale; di Frisa, Nicola Labbrozzi; di Mozzagrogna, Domenico Cianfrone; di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio.

“Walkness - ha spiegato Confalonieri - è stato ideato per rispondere alle esigenze di persone con condizioni di salute diverse, dai soggetti più fragili, come anziani, obesi e diabetici, a chi desidera semplicemente mantenersi in salute. Si parla spesso di medicina della longevità, ma si fanno troppe chiacchiere e poche proposte concrete, perché la prevenzione non risulta funzionale per l’economia.

Questo programma ha tre obiettivi: essere agevolmente fruibile; dar adito a riscontri pratici ed immediati ed avere costi sostenibili. Esso si distingue, poi, per la sua concretezza e personalizzazione: ogni paziente viene seguito da un team di professionisti”. Per iniziare il percorso sono previsti degli esami: un elettrocardiogramma e la valutazione ecografica mirata a capire le condizioni muscolo-scheletriche. A seguire, ecco la creazione di un piano di allenamento personalizzato e sempre aggiornato. “Il tutto ad un costo di 60 euro”. Dopo la valutazione iniziale, l’utente o paziente apprenderà come svolgere correttamente l’allenamento, con l’aiuto del team di esperti del Lanciano Sport Center. Il programma di allenamento potrà essere eseguito direttamente in palestra oppure in autonomia: a casa, all’aperto o presso una struttura di fiducia. In questi casi, Walkness garantisce un supporto online continuativo per monitorare i progressi e adattare il piano di allenamento alle esigenze specifiche.

“L’idea alla base di Walkness - ha rimarcato Confalonieri - è che la salute non richiede necessariamente interventi complessi o inaccessibili. La camminata, un gesto naturale e alla portata di tutti, può diventare un potente strumento di prevenzione e cura, assicurando meno medicinali, meno patologie, meno ricoveri. Meglio, e molto più benefica, la camminata in acqua, potente panacea”. “Con questa ulteriore iniziativa - ha sottolineato D’Intino - vogliamo continuare sulla scia di mettere a disposizione del territorio competenze ed esperienze tecniche di livello nazionale e internazionale ed offrire attività e proposte innovative”. Il progetto parte il prossimo 13 febbraio.

Per info e prenotazioni 0872 478300.