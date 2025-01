Pro Life Racing Team miglior squadra abruzzese ai Campionati Italiani di ciclocross master

La Pro Life Racing Team di Casalbordino è stata protagonista di un ottimo comportamento sia a livello individuale che collettivo durante i recenti Campionati Italiani di ciclocross sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana che hanno avuto luogo in Veneto a Fae di Oderzo.

Percorso stupendo tra i celeberrimi vigneti locali anche se il fango, le cadute, la sfortuna e qualche imbottigliamento di troppo in gruppo hanno un po’ pesato nell’andamento delle varie gare, nonostante il livello elevatissimo degli atleti partecipanti da quasi tutta Italia.

La Pro Life Racing Team ha raccolto diversi piazzamenti grazie alle performances di Andrea Tudico (7°M1), Giuseppe Cinalli (10°M8), Carlo Tudico (11°M7), Nicola Delle Donne (22°M7), Luciano Pieranunzi (26°M7) e Rocco Valloscuro (25°M5). Solo un ritiro per Gianpietro Cinosi che non ha portato a termine la gara della categoria master 3 a causa di un guasto meccanico.

“Non è andata come speravamo in virtù del livello dei partecipanti molto alto. L’altra faccia della medaglia è positiva perché ci siamo divertiti per il gusto di partecipare e per rappresentare il nostro Abruzzo in questo meraviglioso contesto dei Campionati Italiani e in una regione sacra del ciclocross a livello nazionale come il Veneto. Con i tricolori di Fae di Oderzo è finita in parte la stagione di ciclocross, eccetto qualcuno che andrà a fare le ultime gare del mese di UISP e CSI nelle Marche. Per il resto siamo già concentrati verso la stagione di mountain bike che sarà ancora più ricca di eventi e di chilometri da mettere nelle gambe” è stato il commento del presidente Amedeo Di Meo che ha seguito da vicino i propri atleti non facendo mancare nulla per l’assistenza ai box e per qualsiasi tipo di esigenza.