Nuovi servizi per Poste Italiane ad Atessa e Fossacesia

Poste Italiane comunica che, dal 16 dicembre, i cittadini residenti nel Comune di Atessa potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente nell’ufficio postale di via Cesare Battisti, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

Oltre questa nuova attività di Poste Italiane, inclusa nel progetto Polis, il nostro Centro Storico ospiterà, tra qualche settimana, la sede temporanea BCC.

Il rinnovato ufficio postale affiancherà i servizi già attivi in Corso Vittorio Emanuele, presso il “Centro Servizi al Cittadino”, che ospita Anagrafe, Stato civile, Inps, Sasi, Unep, Confesercenti e Siae. A breve aprirà l’Ufficio di prossimità per il disbrigo di pratiche legate alla giustizia. Nei prossimi giorni si svolgeranno corsi di formazione del personale addetto a questo ufficio.

“Questa concentrazione di uffici e servizi- sottolinea il sindaco Giulio Borrelli - è un fatto positivo. Va, infatti, nella direzione del rafforzamento di attività che possono contribuire a agevolare il cittadino e dare nuova vitalità al Centro Storico”.

Da alcuni giorni i cittadini di Fossacesia potranno richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Postale Centrale, in via Marina. La notizia è stata comunicata dal Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Grazie a questa nuova procedura, che elimina la necessità di recarsi alla Questura, i residenti e i domiciliati del comune potranno anche ricevere il passaporto direttamente a domicilio. L'iniziativa fa parte del progetto "Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale", che mira a migliorare i servizi nei piccoli comuni, contribuendo al superamento del digital divide e allo sviluppo territoriale, in particolare nelle aree con meno di 15.000 abitanti. Il progetto sarà completamente operativo entro il 2026.

In parallelo, Fossacesia è tra i comuni scelti per l'installazione di nuove e tecnologicamente più avanzate colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, in linea con le politiche di sostenibilità e la transizione ecologica. Le nuove infrastrutture saranno installate in aree concordate congiuntamente dal Comune e Poste Italiane, con l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e migliorare i servizi sia per i residenti che per i turisti. La realizzazione delle colonnine di ricarica non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha commentato:

“Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto innovativo che porterà benefici concreti per i nostri cittadini. La possibilità di richiedere e ricevere il passaporto direttamente all'Ufficio Postale è un servizio che semplifica la vita quotidiana, mentre l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici rappresenta un passo fondamentale verso la sostenibilità e il miglioramento della qualità dell'ambiente. Fossacesia sta investendo sul futuro, con l'obiettivo di rendere il nostro comune un esempio di innovazione e rispetto per l'ambiente. Sono anche particolarmente soddisfatto della mia partecipazione all'incontro che si è tenuto a Roma lo scorso anno, tra Poste Italiane e i sindaci italiani. In quell'occasione, ho potuto apprezzare l'importanza di questo progetto e l'impegno di Poste Italiane nel supportare i piccoli e medi comuni come Fossacesia nella transizione digitale e ecologica.”

Anche l'Assessore alla Transizione Ecologica e Sostenibilità, Umberto Petrosemolo, ha sottolineato:

“Questa iniziativa rientra pienamente nella visione strategica che abbiamo per Fossacesia, orientata alla sostenibilità e alla mobilità elettrica. Non si tratta solo di un'infrastruttura tecnologica, ma di un'opportunità concreta per ridurre l'impatto ambientale e offrire soluzioni innovative ai cittadini. Con il Progetto Polis e le nuove colonnine di ricarica, Fossacesia è un passo avanti nel costruire una comunità più sostenibile e al passo con i tempi.”

Nei prossimi giorni, saranno avviati i contatti operativi tra il Comune e Poste Italiane per definire le modalità di realizzazione del progetto e individuare le aree idonee per le colonnine di ricarica.