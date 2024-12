Nuova proiezione del documentario “Sangro Chimica 1971-1976”

Nell’ambito degli eventi organizzati dal Comune di Paglieta in occasione delle festività natalizie, sabato 14 dicembre, alle ore 18:00, presso la sala polivalente Sandro Pertini, sarà proiettato il documentario "Sangro Chimica 1971-1976", diretto da Enzo Francesco Testa. Prodotto dall’associazione culturale L’AltrItalia Lanciano con il contributo della Fondazione PescarAbruzzo, il documentario racconta la mobilitazione degli anni Settanta contro il progetto di una mega raffineria nella Val di Sangro, a Fossacesia. La sceneggiatura e la ricerca storica sono state curate da Gianna Di Donato, con musiche originali e sound design curate da Stefano Barbati, mentre la voce narrante dell’attore Icks Borea scandisce con intensità il senso della lotta popolare. La raffigurazione centrale della locandina che annuncia la proiezione del documentario a Paglieta, è opera di don BeniaminoRosati, uomo di cultura, medico e ambientalista nato a Sant’Eusanio del Sangro l’8 febbraio 1881. Il disegno fu realizzato all’epoca da Rosati, impegnato nella battaglia contro la Sangro Chimica insieme a tanti altri.

Accanto a lui si schierarono figure illustri come lo scrittore Ignazio Silone, le figlie di Benedetto Croce, Alda ed Elena, il banchiere Raffaele Mattioli, l’artista Federico Spoltore, il senatore Enrico Graziani, l’etnologo e studioso del folklore abruzzese Emiliano Giancristofaro e il giornalista Antonino Di Giorgio.

Il documentario “Sangro Chimica 1971-1976”, che fu proiettato per la prima volta il 7 giugno di quest’anno presso il Cinema Teatro “Sant’Andrea” di Pescara, rappresenta un viaggio nella memoria storica e una ricostruzione accurata di uno dei capitoli più significativi della storia ambientale della regione. Sabato prossimo, per la visione del docufilm che ripercorre una delle battaglie portate avanti in Abruzzo a difesa dell’ambiente e dell’occupazione, l’ingresso è gratuito.