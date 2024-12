Il turismo che verrà: confronto sulle infrastrutture strategiche

Quale ruolo possono avere per lo sviluppo dell’offerta turistica abruzzese infrastrutture strategiche come l’aeroporto, l’alta velocità ferroviaria, il sistema della mobilità locale su gomma e rotaia?

E’ il tema al centro del penultimo appuntamento dell’edizione 2024 di Active Abruzzo, l’evento organizzato da CNA Turismo Abruzzo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale nel nostro territorio: venerdì pomeriggio, alle 16,30, nella Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, in via Conte di Ruvo a Pescara, un forum a più voci proverà a dare sostanza ai temi che riguardano il rapporto tra mobilità e turismo. Vi prendono parte il direttore generale della Saga, Luca Bruni; la direttrice della Direzione regionale Abruzzo di Trenitalia, Bruna Di Domenico; il direttore generale di Tua-Sangritana, Maxmilian Di Pasquale; il sottosegretario alla Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario; i presidenti delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, Gennaro Strever e Antonella Ballone; il sindaco di Pescara, Carlo Masci; il responsabile nazionale di Cna Turismo, Cristiano Tomei. A stimolare il confronto, con i loro interventi - dopo i saluti del presidente regionale di Cna Abruzzo, Savino Saraceni, e del presidente della Federazione delle BCC Abruzzo e Molise, Alfredo Savini - saranno il direttore regionale di Cna Abruzzo, Silvio Calice; la presidente e il responsabile regionale di Cna Turismo, Francesca Mastromauro e Gabriele Marchese; il direttore provinciale della Cna, Luciano Di Lorito.

Dopo aver toccato negli appuntamenti precedenti le province dell’Aquila, Teramo e Chieti, affrontando temi quali il ruolo dell’Aquila Capitale della Cultura 2026, del turismo inclusivo, dell’ospitalità extra alberghiera, dei borghi artistici, delle identità territoriali e del valore dell’enogastronomia di qualità, stavolta è dunque protagonista il territorio pescarese: area che da sempre svolge, grazie alla presenza delle principali infrastrutture della mobilità, un ruolo strategico di hub per l’intero territorio abruzzese.

E come per gli altri appuntamenti territoriali precedenti, anche quello pescarese avrà un epilogo “sul campo”: sabato 14 dicembre, alle 9.30, è infatti in programma un’escursione gratuita, guidata e narrata, nel cuore della Maiella: ad accompagnare gli ospiti (c’è anche la possibilità di ospitare persone diversamente abili sui percorsi innevati) ci saranno Camillo Chiarieri, guida turistica, scrittore e divulgatore, e Marco Giacintucci, musicista, insegnante e scrittore. Al termine, degustazione di prodotti tipici. Per le iscrizioni ai due appuntamenti è disponibile la piattaforma https://forms.gle/g6bW3w3auyNN2Xry9

Nella foto in evidenza Silvio Calice e Francesca Mastromauro, in galleria Gabriele Marchese-Francesca Mastromauro e Luciano Di Lorito