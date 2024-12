Festa provinciale dello Sport a Lanciano, ospiti speciali Beccalossi e Paramatti

Si svolgerà il prossimo 11 dicembre al Teatro Fenaroli di Lanciano la Festa Provinciale dello Sport organizzata dal Coni Provinciale di Chieti (inizio ore 17.00).

Saranno oltre 150 i premiati fra atleti, tecnici, dirigenti e società sportive della provincia di Chieti che si sono distinti nell’anno 2024 raggiungendo risultati di prestigio in tante discipline sportive, ottenendo titoli nazionali e mondiali o collezionando convocazioni per le Olimpiadi e presenze ad eventi di grande importanza.

I premiati sono stati scelti su segnalazione al Coni delle varie federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione: sono stati i presidenti regionali di federazione che hanno dato i nomi. Previste premiazioni speciali che saranno concesse, con scelta del Coni Provinciale, a chi si è distinto a livello sportivo, dirigenziale nella nostra provincia, ma anche come carriera agonistica in generale.

In occasione della festa saranno consegnate le Stelle al Merito Sportivo, le Palme al Merito Tecnico, le Medaglie al Valore Atletico, i Premi Speciali Coni Chieti e i Premi FSN, DSA, EPS. Sarà dato un Premio alla Memoria di Rolando Luccitti, che ritirerà la famiglia, per quanto ha dato sia come sportivo che come tecnico di Judo portando in alto il nome della città di Chieti e dell’Abruzzo. Verrà assegnato un riconoscimento particolare ai Comuni di Chieti, Lanciano e Rocca San Giovanni per aver ospitato le manifestazioni Coni nel 2024.

Ospiti speciali della Festa Provinciale dello Sport saranno gli ex calciatori Evaristo Beccalossi (grande stella dell’Inter con il quale vinse uno scudetto nel 1979-1980 e una Coppa Italia nel 1981-1982; dalla sua anche un’altra Coppa Italia vinta nel 1984-1985 con la Sampdoria) e Michele Paramatti (difensore del Bologna e della Juventus con la quale si laureò Campione d’Italia nella stagione 2001-2002). Entrambi riceveranno un Premio alla Carriera.

Queste le parole del Delegato Provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi:

“Sarà per me un grande onore premiare tutti questi ragazzi che si sono distinti nel 2024 a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto nella nostra provincia e in Abruzzo. Un particolare ringraziamento va al Comune di Lanciano che, come sempre, si è mostrato disponibile ad ospitare questo evento. È nata un’ottima sinergia con l’Assessore allo Sport Danilo Ranieri. Sono molto felice dell’apporto che mi dà in ogni occasione il mio staff e lo ringrazio di cuore. Sarà un vero piacere avere con noi due grandi campioni come Evaristo Beccalossi e Michele Paramatti. Vivremo tutti insieme una grande emozione nella bellissima cornice del Teatro Fenaroli. Faremo nel corso del 2025 tante nuove iniziative con il Coni Provinciale, come già fatto gli scorsi anni. Lo sport è vita: come Delegato Provinciale Coni Chieti cercherò di dare il massimo per avvicinare sempre più giovani a praticarlo. Sono sicuro che anche nel prossimo quadriennio potremo costruire tutti insieme un Coni in provincia e in Abruzzo ancor più forte e presente che possa supportare al meglio tutte le società sportive”.

