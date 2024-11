Neve sui monti e a quote relativamente basse in provincia di Chieti

Fine del mese di novembre con clima invernale in Abruzzo, dove, come preannunciato, si sono registrate nevicate anche a quote relativamente basse. Sulla costa, dopo le piogge della serata di ieri e nella notte, a farla da padrone è ora il vento.

Brusco il calo delle temperature, ad ogni modo non si registrano particolari disagi nel territorio.

Imbiancate le località maggiormente in quota del territorio della provincia di Chieti.

Le previsioni degli esperti del servizio meteo indicano un lento miglioramento già a partire dalla serata e maggiormente da domenica. Poi, in prospettiva, dopo una breve pausa, nuova perturbazione in arrivo tra martedì e mercoledì.

Foto dalla pagina Facebook Sei di Palena se…