PMI DAY di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico: 130 studenti accolti dalle imprese del territorio

Celebrata il 22 novembre la XV Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese – PMI DAY, un’iniziativa promossa dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico che, anche quest’anno, ha coinvolto studenti, imprenditori e istituzioni per valorizzare il ruolo cruciale delle PMI nel tessuto economico e sociale del territorio.

Protagonisti 130 studenti provenienti da 6 scuole superiori, ospitati da 6 aziende eccellenti nelle province di Chieti, Pescara e Teramo. Attraverso visite guidate, testimonianze e attività pratiche, gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il talento, la dedizione e l’innovazione che caratterizzano il lavoro delle imprese del territorio.

Il ruolo delle PMI nell’economia abruzzese

Le PMI rappresentano il cuore pulsante dell’economia abruzzese, costituendo circa il 99% delle imprese regionali e generando oltre il 65% del valore aggiunto locale. Particolarmente attive nei settori manifatturiero, agroalimentare, turismo e servizi, esse impiegano più del 70% della forza lavoro regionale, dimostrando un ruolo insostituibile nella creazione di posti di lavoro e nella crescita economica del territorio.

Il PMI DAY è un’occasione per evidenziare l’importanza di queste aziende nel promuovere non solo sviluppo economico, ma anche innovazione, sostenibilità e benessere sociale, soprattutto in un contesto di trasformazione digitale e sfide globali.

I numeri del PMI DAY

Le Aziende partecipanti sono state Aumatech S.r.l. (San Salvo), con Marco Monaco e Luigi Tereo, che ha ospitato l’ITIS "E. Mattei" di Vasto; Citra Vini S.C.A. (Ortona), rappresentata da Sandro Spella e Giuseppe Colantonio, che ha ospitato l’IPSSEOA "F. De Cecco" di Pescara; Menozzi 1836 S.r.l. (Atri), con Angelo Menozzi, che ha ospitato l’ PIIS "Adone Zoli" di Atri; Pomilio Blumm S.r.l. (Pescara), sotto la guida di Massimo Pomilio, che ha ospitato l’IIS "Alessandrini" di Montesilvano; Faraone S.p.A. (Tortoreto), rappresentata da Piero Faraone, che ha ospitato l’IIS "Crocetti Cerulli" di Giulianova; Dyloan Bond Factory S.r.l. (Chieti Scalo), con Federica Di Giandomenico e Simone Angeloni che ha ospitato il Liceo Scientifico "F. Masci" di Chieti.

Testimonial della Piccola Industria sono stati anche gli imprenditori associati Antonio Monteferrante di Monteferrante s.r.l., Giuseppe Ranalli di Ranalli S.r.l., Stefano Perazzelli di Team Consulting Payroll & Legal s.r.l., Roberto Di Domenico di SPIEDI' s.r.l., Luca Di Giammatteo di Adecco SPA e Alessandro Addari di Top Solutions che, incontrando gli studenti, hanno sottolineato l’importanza di costruire ponti tra scuola e impresa, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Il tema di quest’anno è stato infatti “Costruire”, un verbo tramite il quale il sistema nazionale Confindustria ha invitato i giovani a riflettere sulle molteplici dimensioni e obiettivi dell’azione di costruire: consapevolezza delle proprie aspirazioni e opportunità; competenze per affrontare il futuro del lavoro; innovazione sfruttando tecnologie digitali e intelligenza artificiale; dialogo e relazioni per promuovere inclusione e rispetto reciproco; ponti tra scuola e impresa, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Gli studenti si sono recati nelle aziende assegnate: dopo l’introduzione al ruolo delle PMI nell’economia locale, si è svolta la presentazione dell’azienda ospitante e delle sue attività, terminando poi con una visita guidata agli impianti produttivi.

Il PMI day non si esaurisce però in una giornata perché gli studenti da lunedì lavoreranno su un esercizio di problem solving affidato loro dall’Associazione, ovvero creare post e contenuti social (anche in inglese) per raccontare il valore delle aziende madrine. Gli elaborati saranno valutati in un evento collegiale a gennaio 2025, dove verranno decretati i vincitori.

Il Presidente del Comitato PI dell’Associazione Massimo Pomilio ha sottolineato: “Costruire il futuro significa investire nelle nuove generazioni, creando opportunità di dialogo tra scuola e impresa. Il PMI DAY è la dimostrazione che le PMI possono essere una straordinaria palestra per il talento e la creatività dei giovani. Con questa iniziativa, le PMI abruzzesi confermano il loro impegno nel promuovere cultura d’impresa, orientamento e formazione, consolidando il loro ruolo di pilastri dell’economia locale e motore di sviluppo per le generazioni future”.