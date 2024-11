“GENERiamo cultura”, un progetto per sensibilizzare e coinvolgere nel contrasto alla violenza di genere

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento Donne Fim-Cisl Abruzzo-Molise ha promosso il progetto “GENERiamo cultura”, un’importante iniziativa rivolta ai luoghi di lavoro. Questo progetto mira a sensibilizzare e coinvolgere lavoratrici e lavoratori nel contrasto alla violenza di genere, trasformando gli ambienti professionali in spazi di consapevolezza e cambiamento.

Simboli e messaggi potenti per veicolare il messaggio in modo incisivo, l’iniziativa ha introdotto simboli significativi:

• Scarpe antinfortunistiche rosse e abbigliamento da lavoro rosso, che uniscono il mondo del lavoro all’impegno contro la violenza.

• Panchine rosse, posizionate negli spazi aziendali, come monito e invito alla riflessione per tutti i dipendenti.

Questi elementi simbolici creano un collegamento immediato e visibile tra il luogo di lavoro e la necessità di affrontare la violenza di genere come problema collettivo.

Il valore della partecipazione attiva un tratto distintivo del progetto è il coinvolgimento diretto delle lavoratrici, che condivideranno pensieri, esperienze e riflessioni personali. Questo contributo arricchirà le iniziative di autenticità ed emozione, trasformando le attività in momenti di partecipazione e dialogo.

Un impegno collettivo per una società migliore grazie all’impegno delle Rsu e Rls, questa iniziativa dimostra come i luoghi di lavoro possano diventare protagonisti nella costruzione di una cultura basata sul rispetto, sul dialogo e sulla solidarietà. L’obiettivo è chiaro: creare una società più consapevole, giusta e inclusiva.

Il progetto “GENERiamo cultura” è un esempio concreto di come azioni simboliche, partecipazione attiva e testimonianze dirette possano unirsi per affrontare una sfida sociale urgente, offrendo al contempo strumenti per una trasformazione culturale condivisa.

Segreteria interregionale Fim Cisl Abruzzo Molise