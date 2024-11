Tir sulla Statale 16: i sindaci della Costa dei Trabocchi sollecitano Anas e SocietÃ  Autostrade

I sindaci di Fossacesia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Torino di Sangro, Enrico Di Giuseppantonio, Emiliano Bozzelli, Fabio Caravaggio e Nino Di Fonso richiedono un incontro urgente con i rappresentanti della Società Autostrade per l'Italia e dell'Anas per affrontare le cause dell’aumento del traffico pesante sulla Statale 16 Adriatica, con particolare riferimento al 2024. Tra le cause dell'incremento ci sarebbe la presenza di cantieri in vari punti dell' A14, che induce i conducenti di camion e autoarticolati a preferire l'Adriatica per evitare code.

Negli ultimi dodici mesi, l'intensificazione del traffico ha causato disagi significativi, evidenziando un incremento non solo dei mezzi pesanti, ma anche di quello veicolare. Durante l'incontro dello scorso anno in Prefettura, è emerso che i lavori in corso lungo l’autostrada hanno contribuito a questo spostamento. L'estate appena trascorsa ha messo in luce come l'intensità del traffico pesante abbia avuto un impatto sull'Adriatica tra San Vito e Torino di Sangro.

"È fondamentale comprendere le esigenze degli autotrasportatori, ma non possiamo ignorare i problemi di sicurezza e qualità della vita dei cittadini," affermano i sindaci. L’attraversamento di aree urbane da parte di un traffico così intenso rappresenta un serio rischio.

Per questi motivi ribadiscono la richiesta di un incontro con Anas e la Società Autostrade per discutere insieme le cause di questo aumento del transito pesante e collaborare nella ricerca di soluzioni che garantiscano la sicurezza stradale.

È importante sottolineare che nel tratto della Statale 16 sono ancora in corso i lavori sul ponte della Foce, nel territorio di Rocca San Giovanni, con un senso unico alternato. Inoltre, a Torino di Sangro si riscontra il problema delle biciclette che attraversano la statale, a causa dell'interruzione della Via Verde della Costa dei Trabocchi nel tratto di Lago Dragoni.

L'incontro con Anas e Autostrade, che verrà organizzato da Di Giuseppantonio per conto dei quattro sindaci, servirà a chiarire i tempi di completamento degli interventi programmati sulla 14. Questo è particolarmente importante considerando che l'Anas, a sua volta, sta eseguendo lavori sulla Statale 16, che stanno rallentando la circolazione stradale.