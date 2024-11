Cervi in Abruzzo, presidio di protesta davanti al Palazzo della Regione

Conto alla rovescia per il presidio di protesta organizzato da LNDC Animal Protection con l'obiettivo di “dimostrare il nostro dissenso, largamente condiviso dai cittadini abruzzesi e da una grande fetta di italiani, nei confronti di una politica che non rispetta gli animali selvatici”, afferma in una nota l'associazione animalista, parlando di “un appuntamento importantissimo che potrebbe cambiare il destino di 469 cervi in Abruzzo, animali che hanno le ore contate e che rischiano di essere uccisi tra pochi giorni”.

La manifestazione è in programma nel pomeriggio di sabato 2 novembre a Pescara, più precisamente in piazza Unione (davanti alla sede del Palazzo della Regione), a partire dalle ore ore 15,30. Nei giorni successivi LNDC Animal Protection sarà davanti al Consiglio di Stato per far valere le proprie ragioni, dopo aver ottenuto la sospensiva grazie al ricorso presentato e dopo aver fermato, almeno temporaneamente, “la strage che la Regione Abruzzo vuole compiere. Questi giorni saranno cruciali per fare la differenza. Grazie per essere al nostro fianco in difesa degli animali”, conclude l'associazione.