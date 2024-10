'DegustAbruzzo' e l'esperienza di Jorge Raul Cipollone alla ricerca delle proprie radici

Nuova esperienza in seno alle attività promosse dall'Associazione DegustAbruzzo, APS – ETS iscritta al Registro Regionale e Nazionale degli Enti del Terzo Settore, con sede a Cupello, fondata e guidata da Michaela Piscicelli e Giuseppe Raffaele.

DegustAbruzzo nasce nell’agosto 2016 con l’obiettivo di promuovere il territorio, le bellezze naturali paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche e la lingua e la

cultura Italiana.

Tutto questo attraverso molteplici attività:

- Corsi di Lingua e Cultura Italiana

- Itinerari Culturali Enogastronomici

- Winr Tour

- Corsi di cucina tipica abruzzese

- Visite guidate e degustazione di prodotti tipici

- Turismo delle Radici

"Dal 6 ottobre - spiegano Piscicelli e Raffaele - abbiamo avuto il piacere di avere come ospite il Sig. Jorge Raul Cipollone, argentino che vive a Corrientes ma di origini italiane, i suoi nonni erano di Orsogna. Jorge Raul Cipollone è socio del Comitato Dante Alighieri di Corrientes ed ha deciso di venire in Abruzzo per frequentare il nostro Corso di Lingua e Cultura Italiana livello A1/A2 QCER e per conoscere i luoghi delle sue origini.

Il Corso di Lingua e Cultura Italiana offerto da Degustabruzzo è strutturato nella seguente maniera: al mattino lezioni in aula, al pomeriggio attività dedicate alla conoscenza del territorio, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.

Ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione comunale di Cupello che ci ha concesso la possibilità di usufruire della Sala Multimediale per lo svolgimento delle lezioni.

Nello specifico, durante il Corso di Lingua e Cultura Italiana, Jorge a fatto 30 ore di lezione in aula e ha avuto modo di scoprire e conoscere l’Abruzzo e il territorio visitando:

- Vasto e la Riserva Naturale di Punta Aderci

- La Costa dei Trabocchi con pranzo sul Trabocco e dimostrazione di come veniva effettuata la pesca

- Castello di Roccascalegna

- Fara San Martino, le Sorgenti del Verde, le Gole di San Martino ed il Monastero di San Martino in Valle

- L’Eremo della Madonna Dell’Altare a Palena

- San Salvo

- L’Abbazia di San Liberatore a Majella

- Termoli

Non poteva mancare Orsogna, il luogo delle sue origini, dove grazie alla collaborazione che abbiamo con un'associazione del posto siamo anche riusciti a risalire a i certificati di

nascita e di battesimo dei suoi nonni

Sempre durante queste due settimane ha potuto visitare e degustare i vini di ben 5 cantine abruzzesi, partecipato a 2 Corsi di Cucina tipica Abruzzese, il primo sulla cucina di terra, imparando a fare la Pasta alla Chitarra (che poi ha anche acquistato al mercato), le pallotte cacio e uova e il celli ripieni, il secondo sulla cucina di mare imparando a preparare il Brodetto alla Vastese.

Durante i nostri corsi di lingua, inoltre, diamo sempre a i nostri ospiti la possibilità di visitare una delle più importanti città italiane, in questo caso Napoli con particolare attenzione al Cristo Velato nella Cappella Sansevero".

Concludono Michaela Piscicelli e Giuseppe Raffaele: "A chiusura del Corso di Lingua e Cultura Italiana e in coincidenza con la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale di Cupello nelle persone del sindaco Graziana Di Florio, del presidente del Consiglio Angela Antenucci e degli assessori Filippo Sammartino e Valentina Fitti abbiamo consegnato l’attestato di partecipazione al Sig. Jorge Raul Cipollone, concludendo un'esperienza ricca di spunti e positivi riscontri".