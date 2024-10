Tenaglia Abruzzo Volley Altino, al PalaBCC a caccia di riscatto

Terza giornata di campionato, in Serie A2 femminile, e seconda sfida al PalaBCC di Vasto per la Tenaglia Abruzzo Volley Altino che domenica ospita le lombarde della Trasporti Bressan Offanengo.

Le squadre si avvicinano al match in programma domenica 20 ottobre alle ore 17 con umori contrastanti: le offanenghesi con la voglia di continuare a far bene dopo i primi tre punti conquistati nella scorsa partita e le altinesi con la brama di ottenere la prima gioia stagionale. Ed è quello che si aspettano i tifosi di casa, soprattutto dopo gli ottimi primi due set giocati in trasferta contro la Nuvolì Altafratte, quando le abruzzesi non lasciavano margine di interpretazione alle avversarie. I segnali positivi, per metà, e negativi, per l’altra, arrivati dal Veneto sono stati l’incipit del lavoro svolto in settimana dai coach Giandomenico e Dell’Anna, che giorno dopo giorno spronano le loro giovani atlete affinché emergano a pieno tutte le loro potenzialità nei match domenicali.

Le ragazze, d’altronde, hanno dimostrato carattere e combattività, venute meno soltanto nel momento in cui si sono viste raggiunte e superate nel momento decisivo. La giovane età, unita a un’esperienza ancora da acquisire, ha fatto sì che le avversarie acquistassero fiducia mentre le rossoblu pian piano le perdevano.

Dall’altro lato del campo, invece, verrà schierata una squadra anch’essa giovane ma con elementi che calcano i campi della serie A2 ormai da anni. Le atlete di coach Bolzoni arrivano in Abruzzo dopo la pesante affermazione su una Melendugno sopraffatta: l’aver avuto la meglio su uno dei top team del campionato porterà sicuramente in Offanengo capacità di dimostrare di non essere da meno a nessuna. Le esperte Bridi, Martinelli e Caneva vorranno a tutti i costi tornare in terra lombarda con il bottino pieno, ma Tega e compagne non ci staranno sicuramente a lasciare di nuovo l’intera posta in palio alle avversarie.

La curiosità del match riguarda le atlete serbe dei due team: Aleksandra Petrovic, sul fronte Altino, e Isidora Rodic, sul fronte Offanengo, entrambe alla prima esperienza italiana, si incontreranno da avversarie dopo la stagione scorsa giocata insieme a Belgrado. “Sicuramente sarà una partita difficile – afferma proprio Petrovic – ma molto importante per far bene il nostro gioco. Contro Altafratte abbiamo dimostrato di avere carattere e sono sicura che continueremo così. Qualsiasi incontro in serie A è importante per tutti. Sono sicura che partita dopo partita cresceremo sempre di più come squadra e individualmente come giocatrici.

Offanengo è una squadra forte, sono in serie A già da un paio d’anni e hanno dimostrato un buon gioco contro Trentino. Lo sport, però, mi ha insegnato che non è detto che una squadra più forte ed esperta vinca: vince chi ha più desiderio e perseveranza. Ad Offanengo, inoltre, ritrovo Rodic con la quale ho giocato in Serbia: è una giocatrice forte e di equilibrio che ci metterà sicuramente in difficoltà”.

Il match tra la Tenaglia Abruzzo Volley e la Trasporti Bressan Offanengo andrà in scena domenica 20 ottobre alle ore 17 al PalaBCC di Vasto.

L’incontro sarà diretto dagli ufficiali Raffaella Ayroldi e Alberto Dell’Orso.

L’acquisto del biglietto valido per la gara è disponibile al link https://www.diyticket.it/events/Sport/18667/tenaglia-abruzzo-volley-vs-trasporti-bressan-offanengo o presso la biglietteria del PalaBCC a partire dalle 15:30 di domenica 20 ottobre. L’accredito gratuito potrà essere richiesto dalle persone con handicap, dal loro accompagnatore, dagli organi federali e di stampa presso la biglietteria del PalaBCC.

Le altre sfide della 3ª giornata del girone B del campionato di Serie A2 femminile saranno: Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia, Narconon Melendugno Volley – Imd Concorezzo, Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trento, Nuvolì Altafratte Padova – U.S. Esperia Cremona