Il comune di Rocca San Giovanni, che fa parte dell’associazione nazionale Città del vino insieme ad altre associazioni, ha deciso di aderire al progetto turistico - digitale CarTES (Carta per il turista enogastronomico sostenibile).

La CarTES, non si limita a consentire ai turisti di immergersi nell’esperienza enogastronomica sostenibile visitando borghi locali ed assaporando vini locali, immergendosi nella biodiversità locale, ma fornisce dritte e suggerimenti sulle destinazioni green da visitare e nella scelta dei prodotti tipici appartenenti alla dieta mediterranea. Questo strumento aiuta i turisti amanti della natura e dei sapori locali ad acquisire un’idea più consapevole della biodiversità locale che incorpora i prodotti della dieta mediterranea ( olio, vino, salumi e formaggi ) unitamente alla cultura e gli eventi delle comunità locali. In questo caso, La CarTES si configura come una carta che educa il turista ad adottare scelte ecologiche attraverso l’adozione di una dieta alimentare sana e genuina come quella mediterranea, la conoscenza dei parchi e paesaggi circostanti e dei borghi locali, promuovendo un’idea di turismo green nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Si tratta di un servizio non solo limitato alla promozione e sviluppo di un'idea di turismo che raggruppa la biodiversità, le tradizioni locali, la storia, l’arte, e la cucina quali aspetti integranti del patrimonio turistico italiano, ma di un programma che coinvolge la digitalizzazione in un settore liminarmente considerato come il turismo. In questo modo, attraverso la progettazione della CarTES, si concretizza una forma di turismo assolutamente green in contrasto con la politica lobbistica green, sempre più imposta dall’Europa che lucra sulla vendita di veicoli elettrici, false case green e falsi impianti fotovoltaici green a basso mercato, generando un impatto tossico sull’ambiente. Al contrario, la CarTES consente la conservazione e preservazione del paesaggio.