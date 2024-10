Abruzzo sul podio al Premio Letteraria con Peppe Millanta

Lo scrittore abruzzese Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo di Pescara è il vincitore della XI edizione del Premio Letteraria di Fano , sezione Letteratura italiana, con "Cronache da Dinterbild" (Neo Edizioni).

Il premio vede la partecipazione di oltre mille studenti come giurati, che hanno scelto tra oltre 80 titoli, ed è organizzato da Maura Maioli.

Tra i finalisti della stessa sezione si legge il nome di un altro scrittore abruzzese Vito Di Battista con "Il buon uso della distanza", (Gallucci).

Dunque continua il viaggio di Millanta con "Cronache da Dinterbild" e lo straordinario mondo offerto dallo spin-off del precedente Vinpeel degli orizzonti, tradotto in Francia, Argentina, Cile e Romania.

"Cronache da Dinterbild" con le sue ironiche, surreali, mirabolanti storie dei personaggi che hanno popolato il mondo di Vinpeel per poi finire nello "sprequel" di Cronache continua a far sognare grazie anche alla scrittura di Peppe Millanta che diverte e incanta, gioca col lettore anche con quanto lasciato in sospeso nel romanzo precedente, "la vita è un viaggio, la lettura anche - spiega il vincitore - e non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno deciso di viaggiare con me dal villaggio di Dinterbild per attraversare le pagine di questo secondo romanzo e tutti coloro che hanno atteso con me la mareggiata portatrice delle conchiglie che dentro hanno le storie di tutti i personaggi che hanno deciso di partire verso l'Altrove".