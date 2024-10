G7 Agricoltura e Pesca: "Mix vincente tra bellezza del territorio e sapori tipici"

Per tutta la settimana tre masterclass al giorno, sia a base di dolci che di salato, condotte dai migliori chef abruzzesi, con oltre 100 partecipanti ad ogni evento, migliaia di visitatori, tra cui tanti vip, attratti dalla bellezza del territorio e dai sapori delle sue eccellenze enogastronomiche, su tutti gli arrosticini, il tartufo, lo zafferano, i formaggi, l’olio e il vino, ed ancora 30 ricette diverse preparate durante le varie manifestazioni: l’Abruzzo e la Regione Abruzzo sono stati assoluti protagonisti del G7 Agricoltura e Pesca e dell’Expo Divinazione 2024 che ha fatto da prologo all’evento mondiale che si è concluso nei giorni scorsi all’isola di Ortigia a Siracusa.

A livello complessivo, secondo stime ufficiali, gli eventi collaterali al G7 hanno richiamato la presenza di oltre 350mila visitatori provenienti da tutto il mondo. E l’Abruzzo per la particolarità del proprio stand, molto spazioso, accattivante graficamente e posizionato nelle vicinanze del quartiere generale del G7, ha dato un contributo importante.

“È stata una esperienza straordinaria e una straordinaria occasione per promuovere il turismo enogastronomico, in linea con l’obiettivo del G7 di incentivare modelli di sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione delle produzioni locali. La partecipazione dell’Abruzzo ha contribuito significativamente a rafforzare l’immagine dell’Italia come leader nel settore agroalimentare. È una occasione che abbiamo colto al meglio - spiega il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, nel fare un bilancio della spedizione abruzzese - abbiamo registrato un grande interesse verso la nostra regione che da tempo stiamo promuovendo con il format di successo rappresentato dal mix bellezze storiche, architettoniche ed ambientali ed eccellenze enogastronomiche. Tracciando un consuntivo con dati alla mano, posso affermare senza ombra di dubbio che la nostra regione ed i nostri prodotti tipici hanno aggiunto un tassello importante alla già soddisfacente immagine e diffusione nei mercato mondiali”, spiega ancora Imprudente.

La spedizione abruzzese è stata organizzata per conto della Regione, dall’Azienda regionale per le attività produttive (Arap) come braccio operativo dell’Ente regionale.

Uno dei momenti più apprezzati è stato il successo degli arrosticini abruzzesi, con oltre 7mila porzioni servite nel corso della manifestazione. Le trenta ricette preparate durante l’evento saranno raccolte in un ricettario G7, che verrà pubblicato sui canali ufficiali di Arap Abruzzo.

“Lo stand dell'Abruzzo è stato affollato ogni giorno da centinaia di visitatori, curiosi di conoscere non solo i sapori unici della regione, ma anche le bellezze naturali e culturali che questa preziosa terra ha da offrire, una regione che ha accolto e colloquiato con tutti tanto da attivare importanti collaborazioni”, conclude Imprudente.