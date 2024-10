Edilizia sanitaria: Abruzzo attrae nuovi finanziamenti per oltre 20 milioni di euro

Il modello Abruzzo prosegue nell’ottenimento delle risorse per il potenziamento degli investimenti sanitari. L’ultimo in ordine di tempo riguarda a finanziamenti Inail disciplinati e approvati dal Ministero della Salute. Infatti, il recente Decreto del Ministero della Salute in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente il Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria. Nell’ambito della Conferenza Stato Regioni l’Inail attribuisce alla Regione Abruzzo 20.474.087,33 euro su tre iniziative proposte dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in sede di confronto ministeriale.

Nel dettaglio, il primo intervento riguarda la realizzazione di una cittadella della salute per servizi di diagnosi e poliambulatoriali per la Asl di Teramo, in contrada Casalena per un importo complessivo di 16.040.000 euro attraverso la ristrutturazione della struttura esistente; il secondo intervento si concentra sulle palazzine "H" e "I" del vecchio presidio ospedaliero di Pescara per 919.035,13 euro, mentre l’ultimo intervento è relativo alla ristrutturazione della palazzina esistente del presidio sanitario in zona Carmine della Asl di Pescara per un importo di 3.515.052,20 euro.

L’obiettivo per il futuro è quello di individuare ulteriori progettualità, che sono in corso di valutazione presso le competenti strutture ministeriali finalizzato per completare il quadro degli investimenti regionali con il contributo di Inail, fino al complessivo contributo di circa 147 milioni di euro. Tra questi progetti l’ala vecchia dell’ospedale dell’Aquila, il fabbricato in viale Crucioli a Teramo di proprietà della Asl, e interventi sull’ospedale clinicizzato "SS. Annunziata" di Chieti.

“Si tratta di un ulteriore importante passaggio per la programmazione della nostra Regione che si aggiunge agli altri in corso di realizzazione. Ricordo l’Accordo di programma integrativo per gli investimenti sanitari della Regione Abruzzo siglato nel 2022, che ha permesso alla Regione Abruzzo di ottenere, dopo oltre 23 anni, il via libera per la realizzazione di nuovi ospedali di Lanciano, Avezzano, Vasto e della centrale operativa del 118 a L’Aquila per un importo complessivo pari a circa 459 milioni di euro e fondi per 352 milioni di euro attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ancora una volta la Regione Abruzzo si distingue per la capacità di accedere ai finanziamenti, favorendo l’assestamento edilizio di tutto il nostro patrimonio strutturale e tecnologico, modello di efficienza osservato su scala nazionale. Il principale obiettivo che ci siamo posti e stiamo mettendo in essere è proprio la capacità di concretizzare nel prossimo futuro i risultati ottenuti e nel cogliere tutte le opportunità di intervento presenti dalla vigente legislazione in tema di investimenti pubblici”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.