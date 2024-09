Terza partecipazione consecutiva al Salone del camper della Regione Abruzzo

Per il terzo anno consecutivo l'Abruzzo sarà a Parma al "Salone del camper", in programma dal 14 al 22 settembre presso la Fiera della città emiliana. La scelta di essere presenti ad una manifestazione che si è ritagliata uno spazio importante nel panorama europeo, con oltre 100.000 visitatori, più di 110.000 metri quadri di esposizione, più di 300 espositori, 13 aree dedicate a eventi e più di 50.000 veicoli parcheggiati nell'area fieristica, nasce dal rinnovato interesse della Regione Abruzzo per la promozione delle vacanze outdoor e del camper lifestyle, settori in forte crescita e sui quali il territorio regionale è in grado di garantire una buona offerta.

"Senza dubbio – commenta il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D'Amario – il comparto della vacanza outdoor da anni è in forte crescita e i territori abruzzesi sono in grado di confezionare un prodotto che ha tutte le carte in regola per essere presente su un mercato nazionale altamente competitivo. Da qui la decisione di essere presenti a Parma con un proprio spazio espositivo in grado di pubblicizzare l'offerta e consolidare il brand Abruzzo". Alla Fiera di Parma l'Abruzzo sarà presente con uno stand di 64 metri quadrati nel padiglione 2 realizzato in collaborazione con le Camere di commercio abruzzesi. Saranno presenti anche sei operatori dei settori dell'accoglienza, della mobilità e del turismo esperienziale (DMC Costa dei Trabocchi, Grotte di Stiffe, Abruzzo Camper, Freedom To Live – Cerrano Bike Land, Welcome AQ, Blupoint), insieme ai referenti del Parco nazionale della Maiella.

Foto: salonedelcamper.it