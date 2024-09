Pnrr: enti pubblici abruzzesi protagonisti con progetti innovativi

"La scelta di L'Aquila come sede per la presentazione del progetto 'PAOK! Insieme per creare valore pubblico' è un segno tangibile dell'apprezzamento per il lavoro che la Regione Abruzzo sta portando avanti per potenziare la sua capacità amministrativa. La grande sfida è tradurre gli investimenti pubblici in servizi di qualità, attraverso modelli gestionali più efficienti, rispondendo ai bisogni reali dei cittadini e delle imprese. L'Hub delle Competenze, per esempio, è un intervento sperimentale che va in questa direzione e che rafforza le capacità dei territori, promuovendo alleanze tra Enti Locali a sostegno di strategie di forte impatto".

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, con delega alla programmazione, Daniele D'Amario intervenendo oggi, a L'Aquila, presso la sala Ipogea del Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale dell'Abruzzo, al Contest 'Pa OK!,Insieme per creare valore pubblico', voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez, in collaborazione con la Regione Abruzzo, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management.

"Si tratta – ha aggiunto D'Amario – di una straordinaria opportunità di confronto e apprendimento per le Pubbliche Amministrazioni per selezionare progetti innovativi. Invito l'intero comparto pubblico abruzzese a partecipare attivamente al contest che è una reale occasione di crescita e ispirazione per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa".

L'iniziativa, che rientra nell'ambito dei progetti PNRR, promuove le best practice di rafforzamento della capacità amministrativa in sette differenti aree d'azione: efficientamento energetico, sostenibilità e transizione ecologica, digitalizzazione, innovazione sociale, inclusione, fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale, semplificazione amministrativa.

Fra i relatori della presentazione, la dirigente del dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la qualità della performance e le riforme – Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance, Camilla Landi, la direttrice generale Formez, Patrizia Ravaioli, il professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche del dipartimento di Scienze sociali e politiche presso l'Università Bocconi, Giovanni Valotti, il direttore del dipartimento Territorio-ambiente della Regione Abruzzo, Pierpaolo Pescara, il responsabile dell'ufficio SIL/SIU dipartimento Lavoro Sociale della Regione Abruzzo, Tommaso Rosito, e il referente Formez del progetto, Mario Barca.

Canale youtube del progetto https://www.youtube.com/@PA-OK.

Per tutti i progetti candidati verrà restituito alle amministrazioni un feedback report ed un tool di strumenti di fortificazione delle abilità progettuali. Tramite il contest saranno, inoltre, individuate alcune amministrazioni che avranno l'opportunità di entrare a far parte di un gruppo di lavoro, coordinato dal dipartimento della Funzione Pubblica, per definire un set di indicatori di performance organizzativa. I progetti migliori saranno premiati in un evento finale dal ministro per la Pubblica amministrazione. Le candidature delle PA centrali e locali potranno essere inviate, entro il 30 settembre prossimo, attraverso la piattaforma www.paok.formez.it .