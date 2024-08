Â«Un gesto di solidarietÃ  contro la crisi idricaÂ»

Luca Conti Sindaco del Comune di Casalanguida, a nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la comunità, desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla Pro Loco di Casalanguida e al Presidente Riccardo Di Croce per il generoso gesto di solidarietà dimostrato questa mattina.



La donazione di una cisterna da 30 quintali al Comune rappresenta un contributo essenziale per fronteggiare la grave emergenza idrica che stiamo vivendo. Questo gesto, frutto della collaborazione e dell’impegno della nostra piccola ma unita comunità, è la dimostrazione tangibile di quanto sia forte lo spirito di solidarietà che ci contraddistingue.



Purtroppo, dobbiamo constatare con rammarico che l'ente gestore del servizio idrico, la SASI, non ha saputo rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione, aggravando ulteriormente la situazione. Tuttavia, grazie alla resilienza dei nostri concittadini e al supporto di realtà locali come la Pro Loco, continuiamo a trovare soluzioni efficaci per superare le difficoltà.



Il Comune di Casalanguida continuerà a monitorare la situazione e a lavorare senza sosta per garantire l’approvvigionamento idrico a tutti i cittadini, confidando nel supporto e nella collaborazione di tutti.



Luca Conti – Sindaco di Casalanguida