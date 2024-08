Istruzione: dalla Regione maggiore attenzione per i bambini fino a 6 anni

La Regione Abruzzo nei giorni scorsi, su impulso dell'assessore regionale alla Istruzione Roberto Santangelo, ha costituito un Gruppo di Lavoro che si occuperà della stesura della nuova legge regionale sul sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.

“È la prima volta che la Regione si attiva concretamente per adeguare tale normativa. La legge regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia – dichiara Santangelo – risale al 2000 ed è da ritenersi oramai datata, tenendo conto anche dell’evoluzione della normativa nazionale”.

“Il Sistema integrato di educazione e di istruzione – spiega l’assessore – garantisce a tutte le bambine e i bambini, compresi in questa fondamentale fascia d’età, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Si tratta di un percorso di attuazione del sistema integrato 0-6 che noi abbiamo già iniziato creando una banca dati regionale per monitorare tutte le strutture, sia pubbliche che private, che operano in Abruzzo, di cui in precedenza non c’era contezza”.

“Tale banca dati – conclude Santangelo – consentirà anche di ripartire con maggiore equità i fondi dedicati a queste preziose realtà”.

Il Gruppo di Lavoro è formato dai rappresentanti dell’Ufficio Diritto allo studio scolastico, del Servizio Istruzione e Università, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Anci Abruzzo, della Fism Abruzzo e dal rappresentante del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia per l’Abruzzo.