Sociale: nasce tavolo permanente per monitorare Aziende Servizi alla Persona

Nasce il tavolo permanente per le Aziende Servizi alla Persona (Asp) promosso dagli assessorati alle Politiche Sociali e alla Sanità. Nel pomeriggio gli assessori Roberto Santangelo (Sociale) e Nicoletta Verì (Sanità) hanno dato il via alla prima riunione del tavolo regionale che dovrà affrontare le diverse problematiche che assillano le Asp abruzzesi.

"Ci attende un lavoro complesso e articolato – hanno dichiarato i due componenti della Giunta regionale – ma era necessario, soprattutto per un senso di responsabilità amministrativa, avviare un tavolo congiunto in grado di disegnare un percorso che porti le Asp regionali a procedure virtuose sia in campo finanziario sia per le prestazioni socio-sanitarie". E non è un caso se nella prima riunione di oggi sia discusso della creazione di un modello virtuoso per l'adeguamento delle tariffe e il miglioramento dei setting, ma anche dell'avvio di un processo di riforma che porti all'integrazione socio-sanitaria dei servizi che erogano le strutture.

"L'adeguamento delle tariffe è un passaggio obbligato – ha detto l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì – ma è nostra intenzione arrivarci attraverso un confronto diretto con le Asp che permetta di creare un percorso virtuoso in grado di non generare scompensi economici per i cittadini". Sul fronte delle politiche sociali, l'assessore Santangelo ha confermato "l'impegno dell'assessorato per un processo di riforma che porti all'integrazione socio sanitaria, ma ha chiesto alle direzioni delle Asp di velocizzare le fasi di rendicontazione dei progetti finanziati dalla Regione in modo che le stesse Aziende non abbiano crisi di liquidità in bilancio che vanno poi a ricadere sulla qualità dei servizi offerti".

Il tavolo ha inoltre evidenziato l'impegno della Regione in favore delle Asp nel delicato periodo del Covid, grazie al quale alle aziende regionali sono stati erogati aiuti economici per 10,5 milioni di euro con punte di 4,5 per l'Asp di Teramo 1 e 1,3 milioni di euro per l'Asp di Chieti 1. Proprio queste due aziende, che vivono una particolare situazione di affanno finanziario, saranno oggetto di attenzione particolare da parte del tavolo regionale. Prossima riunione del tavolo fissata per lunedì prossimo.