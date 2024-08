La nuova campagna di prevenzione “Abruzzo in salute”, finanziata dall’Unione Europea e promossa con un poliambulatorio mobile, è un’iniziativa rivolta ai cittadini di determinate fasce d’età con consulenze mediche gratuite. Il programma di servizi sanitari dal 7 al 10 agosto sarà presente presso l’area parcheggio di Rocca San Giovanni in via Occidentale, attivo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Tra i servizi sanitari e gli esami finalizzati alla prevenzione sono presenti la mammografia ( per le pazienti comprese tra 50 e i 69 anni che non hanno eseguito lo stesso esame negli ultimi anni), il PAP/HPV test ( per le donne tra 25 anni e i 29 anni e tra i 50-64 anni che non hanno eseguito gli esami negli ultimi cinque anni ) e gli esami del colon retto ( per le persone con un'età compresa tra i 50 e i 59 anni). Saranno inclusi anche altri esami sanitari quali la spirometria, l’elettrocardiogramma e “controllo nei sospetti”. Gli esami sono gratuiti ed è necessario esibire solo la tessera sanitaria e un documento d’identità.

Obiettivo della campagna di prevenzione è il controllo e la prevenzione di malattie come il tumore all’utero, il tumore alla mammella e il tumore al colon attraverso un programma di visite preventive e di esami diagnostici. La sanità italiana, da sempre bloccata e semiprivatizzata, ha l’obbligo di fornire servizi essenziali come check-up e spirometrie in maniera gratuita. Le famiglie italiane, hanno il diritto di ricevere le cure mediche essenziali e gratuite che il servizio sanitario nazionale può fornire. È importante un sistema di prevenzione combinato con un sistema di medicina preventiva ed alternativa accessibile a tutti. Esistono cure anche per malattie gravi come i tumori, vitali e di primaria importanza.