Premiate le aziende storiche di Atessa: "Hanno fatto grande il nostro tessuto produttivo"

In una piazza Benedetti gremita, si è svolta ad Atessa la cerimonia di consegna delle targhe alle aziende storiche del settore industriale e imprenditoriale operanti nel Comune di Atessa da più di 40 anni.

Così, in una nota, l'Amministrazione comunale di Atessa.

”Storie umane e personali che hanno fatto grande il nostro tessuto produttivo - afferma il sindaco Giulio Borrelli - fatto di piccole, medie e grandi Aziende che hanno contributo e contribuiscono a far crescere l’intero Abruzzo e il Centro Sud Italia. In Val di Sangro, si produce un terzo del P.I.L. della nostra Regione e troppo spesso viene dimenticato. Qui c’è un pezzo della laboriosità, della tenacia, dell'ingegnosità e del successo degli italiani”.

In occasione della premiazione di Stellantis, è stato letto un messaggio dell’ing. Luigi Galante (manager storico Fiat che ha contribuito alla nascita di Sevel) assente per motivi professionali, che ha inviato un affettuoso saluto a tutta la comunità atessana e agli imprenditori con l’augurio che si continuino a scrivere ancora belle pagine per la Val di Sangro e che tutto il tessuto industriale regga le sfide che il mercato globale e la situazione mondiale rendono sempre più difficili.

La serata si è conclusa con la foto di rito di tutte le Aziende premiate. A loro, l’affettuoso augurio di tutta l’Amministrazione comunale per un futuro di prosperità.

Le Aziende storiche di Atessa:

-Apicoltura Emilio Iacovanelli

-Autoscuola Tano Srl

-Autotrasporti Di Nardo e Pasquini Srl

-Autotrasporti Gargarella Di Gargarella Mario E Enrico Snc

-Autotrasporti Gargarella Srl

-C.U.S Hydraulics Srl

-Cantine Spinelli

-Colorificio Scalella

-Di Pasquale Srl

-Dm Cus Di Carmine Stampone

-Edilsangroblocchi Di Rotolo E C,

-Eurocardan Spa

-Ferramenta Marra

-Fiap Srl

-Flocco Autotrasporti Srl

-Ga.Log. Srl

-Geo Costruzioni Snc Di Orfeo Erminio e Giuseppe

-Hiteco Srl

-Honda Italia Industriale Spa

-Hydro Building Systems Alluminio Atessa

-Italprogetti Srl

-Italsuisse Dei F.Lli Di Pasquale Snc

-Lalli Angelo Engineering Srl

-Lanaflex Val Di Sangro

-Mangimi Menna Srl

-Marcolongo Costruzioni Val.Co.Fer. Srl

-Marino Angelo

-Massa Trasporti Srl

-Mca Di Mastronardi Gaetano

-Menna Apicoltura Di Vincenzo Menna

-Meuco Srl

-Ms Serafini Forniture Industriali

-Officina Cirigliano

-Officina Nolani Servizi Per Autoveicoli

-Oleificio Spinelli

-Oleocus Di Stampone Umberto & C.

-Oleodinamica Sangro Srl

-Omg Giarrocco

-Omm Agri Della Famiglia Carunchio

-Onoranze Funebri Palena

-Orfeo Viaggi Srl

-Pail Serramenti Srl

-Palena Autotrasporti Srl

-Pasquini Autotrasporti

-Passucci Turismo

-Profeta Vivai Di Profeta Angelo

-Radio Delta 1

-Radio Studio 5

-Santulli Srl

-Sottilini Viaggi

-Stellantis Europe Spa

-Tano Giustino

-Taumat Srl

-Travaglini Group

-Vitelli Trasporti