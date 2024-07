Comitato 10 Febbraio: Andreana Colangelo è il nuovo Commissario della provincia di Chieti

A seguito dell’assemblea regionale tenutasi lo scorso 15 luglio, nel quale gli iscritti del Comitato 10 Febbraio hanno eletto i dirigenti regionali e provinciali dell’Abruzzo, il Presidente Nazionale, Silvano Olmi, e il neo Responsabile Regionale, Fabio Pace, hanno nominato quale Commissario della Provincia di Chieti la cupellese Andreana Colangelo.

Il Comitato 10 Febbraio è un sodalizio che opera per ricordare i Martiri delle foibe e i 350mila italiani esuli dal confine orientale d’Italia, costretti dal regime comunista jugoslavo ad abbandonare terre da sempre italianissime.

“Anche in Abruzzo si realizza la struttura organizzativa del Comitato 10 Febbraio – dichiarano Silvano Olmi e Fabio Pace - siamo certi che Andreana Colangelo saprà svolgere bene il compito che le è stato affidato.”

“Sono onorata di quest’incarico e della fiducia che il Presidente Nazionale Olmi e il Responsabile Regionale Pace hanno risposto in me – spiega la Colangelo - troppe sono le pagine che sono state strappate dal libro della storia, è nostro dovere dunque preservare il ricordo di tali crimini, affinché questi non si verifichino mai più. Rinnovare la memoria dei Martiri delle foibe e degli Esuli è un dovere, trasmetterla alle nuove generazioni è un obbligo morale.”

Per adesioni, informazioni e iniziative, contattare il Comitato 10 Febbraio della provincia di Chieti alla seguente mail: comitato10febbraioprchieti@gmail.com.

Comitato 10 Febbraio, Chieti