Un’estate che marcia a suon di musica ad Atessa

Atessa entra nel clou delle feste. Dopo i ricchi cartelloni di maggio e giugno, e l’avvio delle manifestazioni di luglio, partono - da questo weekend -gli eventi della tradizione musicale.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio arriva la Rassegna bandistica, poi Atessa in Jazz venerdì 26.

Domenica 21, tributo e riconoscimento alle Aziende storiche della Città con una manifestazione in piazza Benedetti. Sabato 27sarà di scena il Carnevale estivo con carri e maschere, e via verso un agosto spumeggiante e ricco di appuntamenti che culmineranno con il Ferragosto atessano. Musica, show, divertimento, cibo e cultura si susseguiranno con “Magia 90” (lo spettacolo con dj, performers, intrattenimento, effetti speciali e gadgets ’90), previsto per il 14 agosto;la meraviglia di gusto e bellezza con “Corti Antiche” il 16 e il concerto di Giuliano Palmail 18.

La Festa “de li Squacciafichere”, la “Festa del Contadino”, la Sagra delle “Pallotte di crope”, “Corti Antiche”, sono gli eventi gastronomici di agosto, mentre sono rinviate a settembre la Festa regionale delle Città del Vino e la Motor Week. Sarà possibile, inoltre, scoprire Atessa a piedi -con le passeggiate culturali organizzate dal Comune – e su due ruote, noleggiando una bici presso il nuovo servizio messo a disposizione di cittadini e visitatori.

Torna, inoltre, con una serata speciale dal sapore internazionale, un appuntamento del passato molto amato dagli atessani: il Festival del folklore che accoglierà i cori della vicina Tornareccio, del Molise e della Bosnia Erzegovina.

Libri, letteratura e cultura saranno di scena con il Festival letterario “Libri a Corte” dal 30 luglio al 3 agosto nel “salotto letterario” di piazza Benedetti.

La solenne processione in onore del Santo Patrono, San Leucio, si terrà sabato 17 agosto alle 19.

“Grazie anche alla sinergia con le Associazioni cittadine e le attività commerciali, ogni sera, in Atessa, c’è qualcosa da fare da oggi fino a fine estate. Musica live, passeggiate culturali, festival letterari, intrattenimento per bambini, sagre, folklore, percorsi museali, serate da ballo, eventi itineranti e manifestazioni religiose sono gli ingredienti della nostra proposta estiva. Accoglieremo i visitatori presentando la nostra Città, i nostri prodotti e i nostri servizi”, affermano il Sindaco Borrelli e gli Assessori Orfeo, Tumini, Apilongo, Masilli e D’Amico che - insieme ai Consiglieri comunali - sono in piena attività di coordinamento e organizzazione del cartellone estivo. “Ringraziamo di cuore la BCC, tutte le Aziende e i Cittadini che hanno sostenuto le nostre iniziative e, in particolare, le Feste del Ferragosto”.

L’ampio ventaglio di appuntamenti, tutti gratuiti, è dettagliato nel cartellone estivo e ogni serata sarà annunciata via via sui canali social del Comune.

Di seguito alcune date

Venerdì 19 sabato 20 luglio

ore 19-21 piazza BenedettiRASSEGNA BANDISTICA

ore 21 piazza Garibaldi: SERATA MUSICALE

Domenica 21 luglio ore 20 piazza Benedetti: CERIMONIA DI RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ STORICHE

Martedì 23 luglio ore 22 piazza Garibaldi: LATIN PARTY

Giovedì 25 luglio

ore 21 piazza Garibaldi: KARAOKE NIGHT

Venerdì 26 luglio

ore 21 via Trento e Trieste: ATESSA IN JAZZ

ore 22 Villa Comunale FRANCO MANCO

Sabato 27 luglio ore 19.30 Centro Storico: SUMMER CARNIVAL

Domenica 28 luglio

ore 8Collepietre: RADUNO 500

ore 21 piazza Oberdan IL MAGICO MONDO DEI BURATTINI

Martedì 30 luglio

ore 18 MUSEO SASSU: DIMORE SONORE

ore 21 piazza Garibaldi: LATIN PARTY

30-31-1-2-3 ore 21 piazza Benedetti: LIBRI A CORTE

1-2-3-4 agosto piazza Ignazio Silone: FESTA DEL CONTADINO

Venerdì 2 agosto ore 22 Villa Comunale: CIANCI DJ

Sabato 3 agosto ore 20 piazza Garibaldi: FESTA DEL TIFOSO ROSSOBLU

Lunedì 5 agosto ore 21 PASSEGGIATA CULTURALE “La rappresentazione di Cristo nell’arte atessana”

5-6-7 agosto ore 18piazza Oberdan: torneo calcetto 3vs3

7-8 -9 agosto ore 18 via Fontane vecchie: ECCELLENZE E ARTE SOTTO LE STELLE

Giovedì8 agosto ore 18Museo Sassu: OMAGGIO A ROBERT VENTURI

Venerdì 9 agosto ore 20 piazza Garibaldi: FESTIVAL DEL FOLCLORE

Sabato 10 agosto ore 20 piazza Garibaldi: FESTA DE LI SQUACCIAFICHERE

Domenica 11 agosto

ore 6 Villa Comunale: CONCERTO ALL’ALBA

ore 7 piazza Garibaldi: Raduno moto “i lupi del Sangro”

ore 21 Centro Storico PASSEGGIATA CULTURALE “Alla scoperta di angeli e draghi”

Lunedì 12 agosto ore 20 piazza Garibaldi: LI PALLOTTE DI CROPE

Martedì 13 agosto ore 19 piazza Garibaldi: ESTATESSA BIMBI

Mercoledì 14 agosto ore 21 piazza Garibaldi: MAGIA 90

Giovedì 15 agosto ore 21 piazza Benedetti:SERATA MUSICALE

Venerdì 16 agosto ore 19 CENTRO STORICO :CORTI ANTICHE a seguire dj set VILLA COMUNALE

Sabato 17 agosto

ore 21 piazza Garibaldi: SPETTACOLO TEATRALE “IO NON SO NIENTE”

ore 22 villa Comunale :serata dance

Domenica 18 agosto ore 21 piazza Garibaldi :GIULIANO PALMA IN CONCERTO

23-24-25 agosto piazza Oberdan:A TUTTA BIRRA

31 agosto– 1 settembre ore 20 Centro Storico: FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA