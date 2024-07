Ãˆ partita la Bellestate di Fossacesia

Sono 35 gli appuntamenti in programma per Bellestate 2024 a Fossacesia. Un susseguirsi di eventi tra musica, teatro, manifestazioni religiose, libri, sport, intrattenimenti per i più piccoli, che fino al 1° settembre caratterizzeranno non solo il capoluogo, ma anche l'area monumentale di San Giovanni in Venere, il Parco dei Priori, Fossacesia Marina e Villa Scorciosa.

"E' un programma di qualità - hanno sottolineato il sindaco Enrico Di Guseppantonio e l'Assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli - che potrà essere anche integrato con altri eventi, compatibilmente con le risorse disponibili. Ci sono comunque tutti gli ingredienti per animare il centro cittadino, la Marina, Villa Scorciosa e alcuni degli angoli più belli della città in modo da intrattenere piacevolmente i turisti e i locali. Un carnet di appuntamenti di livello e per tutti i gusti".

Questo il calendario delle manifestazioni:

21 luglio ore 5

Concerto al Levare del Sole con i SEMPREVERDI SINGERS

Balconata San Giovanni in Venere

A cura di Ass. "Libera un libro"

Dal 22 luglio al 25 luglio dalle ore 20

Torneo di Calcio Tennis

A cura di Ass. Made in Fossacesia

Piazza Fantini

Dal 27 luglio al 3 agosto dalle ore 19.30 alle ore 24

Luca Dall'Olio e Marco Sciame, "IL TRIONFO DELLA MAGIA PITTORICA"

A cura di Chiara Fattore

Parco dei Priori

27 luglio dalle ore 19

TRABOCCHIAMOCI

A cura di "Aps I Trabocchi"

Piazza Fantini

28 luglio ore 21.30

Presentazione del libro

"DORMONO SULLA COLLINA" – Vite da ricordare e rammendare

A cura di Ass. "Libera un Libro"

Parco dei Priori

28 luglio ore 21 30

"VIAGGIO NELLA MUSICA DEI CANTAUTORI"

Piazza Fantini

29 luglio ore 21

"BOLLARIA" Spettacolo di bolle di sapone

Piazza San Carlo- Villa Scorciosa

Dal 30 luglio al 24 agosto- ogni venerdì, sabato, domenica dalle ore 6 alle ore 21

"LA VOCE DEI TRABOCCHI"

Ecovillaggio radiofonico a cura di Francesco Di Bucchianico, in diretta su "DIUNOZERO.NET"

Fossacesia Marina, Piazzetta Spiaggia per Tutti

31 luglio ore 21 30

Concerto di musica classica di Andrea Di Stefano

Parco dei Priori

1° agosto ore 21 30

Fossacesia Rock Festival

CONCERTO PER SIMONE

Piazza Fantini

2 agosto dalle ore 20 30

"DANZANDO SOTTO LE STELLE"

A cura dei Vice Campioni del mondo Andrea De Simone e Giulia Giacoppo, con la partecipazione della Scuola di Ballo Val Di Sangro

Piazza Fantini

2 agosto ore

"MASHA E ORSO"

Teatro delle Grandi Favole

Fossacesia Marina, Piazzetta Spiaggia per Tutti

2 agosto ore 21

Presentazione del libro

"La mia storia d'amore"

Di Katia Di Giulio

Parco dei Priori

3-4 agosto dalle ore 19

"TRABOCCHIAMOCI"

A cura di APS I Trabocchi

Piazza Fantini

5 agosto dalle ore 18 30

Ed. IV "BUCCI RUNNER MEMORIAL"

A cura di Ass. Dilettantistica Atletica Fossacesia

Piazza Fantini

7 agosto ore 21

CONCERTO "LA NOTTE DEI RICORDI" con artisti degli anni 60/80

Piazza Fantini

8 agosto ore 21

"TRA LE NOTE DI SANREMO"

Orchestra Giovanile Amadeus

Piazza Fantini

9 agosto ore 21

FOSSACESIA IN PASSERELLA

Piazza Fantini

9- 10-11 agosto dalle ore 18 30

" CROMATISMI SULLA TELA DELLA VITA"

Mostra personale di Maria Remigio

A cura di Ass. Libera un Libro

Parco dei Priori

10-11-12 agosto ore 21 15

"RACCONTI D'ESTATE" ED. VI Rassegna teatrale ragazzi

10.08 " CIPI'"

A cura di Fondazione AIDA (Verona)- Piazza Fantini

11.08 "QUANDO NONNA FAUSTINA ARRIVO' IN AMERICA"

A cura di Teatro EIDOS (Benevento)

12.08 "LA BELLA E LA BESTIA"

A cura de "I GUARDIANI DELL'OCA"

12 agosto ore 19

Presentazione del libro

"LA RIVOLTA DELLE TABACCHINE"

di Graziano D'Angelo

Parco dei Priori

13 agosto ore 21 30

"VIAGGIO NELLA MUSICA DEI CANTAUTORI"

Piazza San carlo, Villa Scorciosa

13 agosto ore 21 30

Concerto di musica classica di Andrea Di Stefano

Parco dei Priori

14 agosto dalle ore 17

"LA NOTTE BLU", FESTA DELLA BANDIERA BLU

Grandi fuochi della vigilia, live show con "MAMI WATA AND THE GOLDEN SHORES", premiazione balneatori storici a cura e in diretta su DiUnoZero.Net

Fossacesia Marina, Piazzetta Spiaggia per Tutti

14 agosto ore 21

Presentazione del libro "Il PETTIROSSO D'ORO" di Aldo Di Virgilio

Parco dei Priori

17 agosto ore 21

Presentazione del libro "LE FORBICI E L'AGO" di Rossano Orlando

Parco dei Priori

18 agosto ore 21

"PINOCCHIO" – L'Antico Teatro dei Burattini

Fossacesia Marina, Piazzetta Spiaggia per Tutti

Ogni venerdì, in piazza Alessandro Fantini, nelle ore serali, si svolgerà il mercatino del libro, che si ripeterà ogni sabato, a Fossacesia Marina, nella piazzetta Spiaggia per Tutti sempre nelle ore serali

23 agosto ore 21

Presentazione del libro

"L'ELICOTTERO DI LATTA" di Andrea Stucchi e Antonella Frixia

Parco dei Priori

23-24 agosto dalle ore 19

"TRABOCCHIAMOCI"

A cura di APS I Trabocchi

Piazza Fantini

26 agosto ore 21

"PETER PAN"

Teatro delle Grandi Favole

Fossacesia Marina, Piazzetta Spiaggia per Tutti

28 agosto ore 21

Concerto di musica classica di Andrea Di Stefano

Parco dei Priori

31 agosto ore 21

"DIMORE SONORE & D'ARTE"

A cura di Ass. Itaca

Parco dei Priori

1 settembre ore 21

"A LI CUOR NON SI COMANDA"

Spettacolo teatrale a cura di Ass. Amici di Venere

Campetto sportivo Villa Scorciosa