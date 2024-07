Orso filmato e messo in fuga, scattano ordinanze e controlli

Scattano i controlli a Pescocostanzo, da parte dei guardia parco e dei carabinieri forestali, dopo che un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato all'alba nelle strade del paese.

Il monitoraggio si è reso necessario quando ha cominciato a essere condiviso sui social un video girato da un uomo che ha ripreso l'animale mentre passeggiava tranquillamente e che poi lo ha messo in fuga battendo le mani.

"Ora lo faccio correre", sono le parole che l'autore del video pronuncia mentre immortala la scena.

L'animale, spaventato, si è subito allontanato dal centro abitato. Lo stesso orso nella notte avrebbe danneggiato un pollaio e divorato alcuni animali.

Anche per questo il sindaco di Pescocostanzo, Roberto Sciullo, ha emesso un'ordinanza che vieta di lasciare rifiuti e cibo in strada. "Ho chiesto al Parco nazionale della Maiella di aumentare la vigilanza e mi hanno garantito che sono in corso controlli specifici. Dobbiamo evitare certe situazioni", ha commentato il primo cittadino. Nel frattempo si indaga per risalire all'autore del filmato che con il suo comportamento ha disturbato e spaventato l'animale.

(Ansa Abruzzo)