Alessandra Nicolina Lanci nuovo presidente Lions Club Lanciano

Cambio della guardia nel Lions Club della città. Alessandra Nicolina Lanci è subentrata a Nicola Scaricaciottoli assumendo la guida del sodalizio per il prossimo anno sociale 2024-2025.

Il passaggio del martelletto che sugella il cambio del testimone avvenuto nell'accogliente ed elegante atmosfera della Tenuta Micoli di Frisa il 29 giugno per il Lions Club di Lanciano, è solitamente l'ultima conviviale dell'anno lionistico. Dopo il saluto dell'assessore Tonia Paolucci in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che ha ringraziato il Lions Club insieme al suo club satellite di Lanciano per i numerosi progetti realizzati a favore della comunità frentana. Erano poi presenti Luigi Spadaccini, presidente di zona del Lions Club Vasto, Vittoria Colonna e Mirco Silverii, nuovo presidente di zona del Lions club Lanciano. Prende la parola, il presidente uscente, Nicola Scaricaciottoli, che ha tracciato il bilancio dell'anno trascorso illustrando le molteplici attività svolte dal club.

A questo punto il Presidente Nicola Scaricaciottoli spilla il Presidente Alessandra Nicolina Lanci. Il Neo Presidente dopo aver ringraziato il Presidente uscente e tutti i Soci, ha presentato il piano delle attività del nuovo anno sociale, ha voluto ricordare che il motto del Neo Governatore, Mario Boccaccini, è WE SERVE e per quest'anno sociale il nostro Club sarà proteso verso i bisogni della Comunità e della Città per collaborare con le Istituzioni, con le Associazioni locali ed in particolare con altri Club del nostro territorio, cercando di rinvigorire, con fierezza, l'entusiasmo e l'amore che caratterizza il nostro Club Frentano.

Il discorso di insediamento della neo Presidentessa si è concluso con la presentazione della sua squadra. Il nuovo Consiglio Direttivo del club, oltre al Past President Nicola Scaricaciottoli, sarà formato dal Vice Presidente Marcella Rossi, il Segretario Andrea Forcione, il Tesoriere Carlo Martelli, il Cerimoniere Nicola Scaricaciottoli, il Coordinatore LCIF (Lions Club International Foundation) Nicola Scaricaciottoli, al Direttore Comitato Soci GMT (Global Membership Team) Gina Valerio, al Direttore Comitato Service GST (Global Service Team) Mirco Silverii, al Presidente Comitato Marketing Andrea Carunchio, al Presidente Tecnologie Informatiche Mariano D'Orsogna, al Presidente Comitato e Statuto Marcella Rossi e Giuseppe Corti, ai Consiglieri Adele Aceto, Marcella Rossi, Matteo Visciarelli, Roberto Contento, ai Revisori dei Conti Francesca Elisio, al Responsabile comunicazione Andrea Carunchio, al Censore Maria Daniele.

Nuovo presidente anche per i giovani del Club Satellite dove il testimone è passato da Annamaria Scutti a Tommaso Di Crisci.

Durante la cerimonia del passaggio del Martelletto 2024/2025 l'ingresso di un nuovo socio, Maria Stella Marchionno, di elevata curricula non solo professionale, ha trovato consenso unanime ed apprezzamento da parte di tutti i soci del Club Frentano. Il Lions ha ricevuto anche la massima onorificenza "Club Excellence 22-23" con l'allora presidente Mirco Silverii che ha ricevuto anche la Pin di merito.

Il nuovo anno lionistico, iniziato il primo luglio 2024, sarà caratterizzato da un elemento costante che accomuna tutti i Lions: il SERVIZIO. Quindi incrementare la compagine associativa e le loro attività in modo da riscuotere un impatto ancora maggiore nelle comunità locali e di rimbalzo "globali". MAKE YOUR MARK il motto del nostro Presidente Internazionale Fabrício Oliveira, ci invita a lasciare sempre la nostra impronta, ovunque serviamo, ogni volta che facciamo una donazione, portiamo solidarietà e compassione, cambiamento e speranza. Lasciamo la nostra impronta nelle vite delle persone con cui entriamo in contatto, nelle comunità e nel mondo in cui viviamo.