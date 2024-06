Con la Via Verde nuovo ingresso nella rete FIAB

Fossacesia, comune nel cuore della Via Verde della Costa dei Trabocchi, esordisce in ComuniCiclabili con punteggio da 3 bike smile. Il punteggio è portato in grandissima parte dalla Via Verde, che attraversa l'intero tratto di litorale, a cui si aggiunge quello dovuto ai vari eventi promozionali. Inattesa sorpresa, per quanto riguarda la moderazione del traffico e della velocità, è la ZTL con una zona a velocità delimitata a 30 km all'ora lungo il viale che porta all'Abbazia di San Giovanni in Venere, meta di turismo artistico-religioso che domina dall'alto la splendida Costa dei Trabocchi. Fossacesia ha ampi margini per diventare un comune leader per la mobilità in bicicletta e conquistare ulteriori bike smile: dalla sviluppo maggiore della governace - partendo da un Biciplan di qualità - alla moderazione estesa della velocità, mediante ampie zone 30 che coprano il lido e il capoluogo. Un Biciplan di qualità permetterebbe di sviluppare, tra l'altro, anche ciclabilità diffusa mediante strumenti leggeri, estremamente rapidi ed economici come: corsie ciclabili, doppio senso ciclabile, strade ciclabili urbane E-bis, trasformazione di strade extraurbane secondarie in strade F-bis ciclabili e pedonali, ecc. L'educazione all'uso della bicicletta può essere estesa a tutti gli ambiti oltre quello turistico, dalla casa alla scuola e a tutti gli altri spostamenti quotidiani, dato che la diffusione delle e-bike permetterebbe di muoversi in sella su tutto il territorio. A tal fine FIAB e Comune installeranno i kit grafici delle sue campagne di bike-to-school, bike-to-work e bike-to-shop.

"E' un riconoscimento che va ad aggiungersi alle azioni che da ben 23 anni portiamo in campo per conquistare la Bandiera Blu - afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio - andando a consolidare le politiche per la valorizzazione ed il rispetto dell'ambiente. Il turismo lento, poi, è la nostra nuova frontiera. Come Amministrazione Comunale da tempo ci stiamo muovendo in questa direzione, nella consapevolezza di quanto sia ricercata a livello internazionale la mobilità sostenibile. Chi crede che queste affermazioni giungano attraverso percorsi pianeggianti, si sbaglia di grosso. Occorre invece un impegno quotidiano, avere una seria programmazione e superare un'infinità di ostacoli per trovare il giusto equilibrio fra ambiente e le esigenze della nostra comunità. Ecco da cosa deriva la nostra soddisfazione per il riconoscimento che la Fiab ha voluto assegnarci.

“Mi auguro - ha concluso Di Giuseppantonio - che la Regione tenga conto anche di Fossacesia con il suo promontorio e la sua Abbazia per finanziare percorsi ciclabili. Noi ci candidiamo".