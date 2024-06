Â«Gianluca Ã¨ molto piÃ¹ di un esempioÂ»

Accolto dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dal vice Maura Sgrignuoli, Gianluca Santacatterina, il ciclista di 56 anni che è partito da Schio (VI) ed è arrivato, dopo aver percorso ininterrottamente 550 km, in piazza Alessandro Fantini, a Fossacesia.

Una impresa nata dalla volontà di sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione cardiaca. A Santacatterina, nel 2021, durante una visita medica, è stato diagnosticato un problema cardiaco che ha richiesto l'impianto di un pacemaker. L'operazione, avvenuta nel reparto di terapia semi intensiva dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso (VI), è stata un vero e proprio shock. Tuttavia, anziché scoraggiarsi, Gianluca ha deciso di affrontare la sua condizione con rinnovato entusiasmo, dando vita al progetto "#PedalaConIlCuore". "#PedalaConIlCuore" ha l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione cardiaca, offrire speranza a chi condivide la sua patologia e raccogliere fondi per bambini malati e disabili attraverso lunghe pedalate. Da marzo 2021, data del primo dei tre interventi al cuore, Gianluca ha realizzato diverse imprese ciclistiche e si appresta a compiere un'altra impresa significativa. Partito da Schio quindi, ha raggiunto Fossacesia e la Costa dei Trabocchi, allo scopo di raccogliere fondi per l'Associazione Contro L'Esclusione e per festeggiare, proprio oggi, il suo 56esimo compleanno.

"Gianluca non è solo un esempio, è molto di più, e lo ha dimostrato con determinazione, coraggio e altruismo – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio - il messaggio di solidarietà che porta con questa sua nuova impresa è infatti di grande importanza per tutti. Siamo stati felicissimi che sia arrivato a Fossacesia, e non a caso, perché la nostra città è nel cuore della Costa dei Trabocchi, uno dei luoghi più frequentati da famiglie e da chi predilige il turismo lento. Con Gianluca giunge un messaggio preciso sull'importanza della prevenzione, attraverso l'attività fisica, il movimento, fondamentali per vivere in salute".