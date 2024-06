Ventitreesima bandiera blu consecutiva a Fossacesia

Ventitré anni consecutivi di Bandiera Blu a Fossacesia, per tutti i suoi 5 km di spiagge. Un importante traguardo per la città, che oggi ha festeggiato l'evento issando il vessillo assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) in piazza Alessandro Fantini, nei pressi del palazzo municipale, nell'area dell'ex stazione ferroviaria, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi, e nella Spiaggia per Tutti, sul Lungomare. Inoltre, la bandiera sarà consegnata da lunedì a tutti gli stabilimenti balneari presenti sul Lungomare. La manifestazione è stata promossa dall'Amministrazione Comunale, e si è svolta alla presenza del sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, degli assessori, consiglieri comunali, carabinieri e Polizia Locale.

"Il traguardo tagliato quest'anno con la Bandiera Blu numero 23, è importante perché certifica come Fossacesia, ancora una volta, si sia guadagnata un posto di riguardo tra le località turistiche costiere italiane – afferma il sindaco Di Giuseppantonio - La Bandiera Blu, al di là del riconoscimento in sé, ci gratifica perché ottenuta con la collaborazione dei cittadini e in particolare degli studenti, che ogni anno partecipano numerosi alle iniziative che vengono organizzate nell'ambito della promozione del rispetto ambientale, paesaggistico e naturale". L'assegnazione della bandiera blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione attraverso l'esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla FEE-Italia relativa, tra le altre priorità, alla qualità: delle acque, della costa, dei servizi e misure di sicurezza, di educazione ambientale, dei servizi delle strutture turistiche, della depurazione delle acque, della raccolta dei rifiuti, del decoro urbano. Quest'anno sono 236 i comuni italiani che hanno ottenuto la bandiera, per complessive 485 spiagge. Fossacesia ha ottenuto la bandiera blu per tutte le sue spiagge, nei 5 km di litorale.