Fiom proclama sciopero contro licenziamento di due operaie dopo litigio

Due lavoratrici della Ma2 di Atessa litigano sul lavoro e l'azienda le licenzia. Immediata la reazione della Fiom Cgil provinciale di Chieti che ha indetto 8 ore di sciopero per ogni turno martedì 25 giugno.

La MA2, ex Blutec ed ex Ingegneria Italia, è una delle principali dell'indotto della Stellantis Europe Atessa che produce angolari, traverse dei telai e longheroni per i furgoni Ducato. Ad Atessa la Ma2 ha due stabilimenti.

"Dopo l'alterco non è stata rispettata la procedura per le contestazioni", denuncia il segretario provinciale Fiom Andrea De Lutis.

"Le due protagoniste della lite sarebbero state convocate in direzione e invitate a rilasciare e firmare dichiarazioni senza nessuna assistenza sindacale e a mente annebbiata. Purtroppo, per questa probabile discussione fra lavoratrici la punizione è stata troppo, molto dura, il licenziamento. Prima di erogare una sanzione del genere si è riflettuto su quanto questa possa pesare sulla vita delle persone interessate? In azienda ognuno può fare quello che vuole? Certo che no, per questo esistono le regole. Le regole vanno rispettate" spiega.

