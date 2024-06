Una pergamena per i 130 anni di attivitÃ  della Farmacia Verratti a Fossacesia

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia, nel corso di una cerimonia che si è svolta l'altro giorno nella Sala consiliare del Municipio, ha consegnato una pergamena al dottor Mario Verratti, in occasione dei 130 anni di attività della farmacia di famiglia a Fossacesia.

Era il 10 marzo 1894, un sabato, quando veniva inaugurata, in un locale di Via del Commercio, oggi Corso Roma, la prima Farmacia Verratti. Ad aprirla fu Salvatore Verratti, originario di Archi, giovane onesto, assiduo al lavoro e dai tratti gentili bisnonno del dottor Mario, attuale titolare. C'era, in quell'epoca, l'estremo bisogno di una farmacia. Quella precedente, operante in Via S. Egidio, era stata chiusa da tempo a seguito del trasferimento a Roma della famiglia Savelli, che la gestiva.

La prima farmacia allestita elegantemente e con gusto artistico era fornita di tutti i principali medicinali esteri e nazionali, nonché di tutti gli attrezzi di chirurgia, in modo da poter fornire anche i paesi limitrofi. Nel 1955 Salvatore Verratti morì e lasciò la sua farmacia al figlio, Evandro Verratti, allora poco più che quarantenne e nonno del dottor Mario, che ben presto divenne un grande personaggio di Fossacesia, noto ai tanti prima come "lu speziale" per la sua attività, ma poi anche per i suoi interessi sportivi (ciclismo e calcio). La farmacia del dottor Evandro, in via Lanciano, fu ristrutturata e modernizzata negli anni '80, ma poco tempo, nel 1994, Evandro scomparve e le redini passarono al figlio Mario, rinnovandosi e nel 2007 ha cambiato sede per trasferirsi in Via Marina 115, in locali ancora più ampi e moderni.

Oggi, a distanza di 130 anni, continua la sua attività prosegue con Mario con la collaborazione di sua figlia Maria Felicia.