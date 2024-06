Europee, Acerbo: "Macron crolla dopo anni di provvedimenti antipopolari"

"Come già accaduto in Italia i neoliberisti in Francia aprono la strada all'estrema destra. Macron, punto di riferimento di Renzi, Gentiloni, Letta, Calenda e Bonaccini, crolla dopo anni di provvedimenti antipopolari. La sinistra francese che ha combattuto "il presidente dei ricchi" complessivamente è sul 30%. Se si unisce può fermare Le Pen a meno che i centristi liberisti non scelgano di votare per estrema destra".

È il commento di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e candidato alle elezioni europee con la lista “Pace Terra Dignità”, dopo i risultati alle urne in Francia.