Ultimo giorno a lezione di apicoltura con Coldiretti alla Fiera dell'Agricoltura

Una lezione diversa dal solito quella che faranno i bambini delle scuole primarie di Lanciano che saranno ospiti della Fiera dell'Agricoltura, giunta all'ultimo giorno.

Lunedì 25 marzo alle 11.00 nello spazio congressi del padiglione n.3, Coldiretti proporrà, in collaborazione con Adi Apicoltura e Coldiretti Donne Impresa, una lezione per gli studenti dalla prima alla quinta. La signora Leonella Iannone della fattoria L'arnia di Adina di Tornareccio accompagnerà le classi alla scoperta del dolce mondo del miele, con api vere e una lezione interattiva per coinvolgere gli studenti.

"Un modo diverso - spiega il direttore di Coldiretti Chieti Luca Celestino - per far capire l'importanza del mondo dell'agricoltura e dei suoi protagonisti ai più piccoli. Gli apicoltori, gli agricoltori, gli allevatori sono custodi di un patrimonio importantissimo per la specie umana da cui proviene cibo sano e genuino".

"Abbiamo scelto di parlare delle api - aggiunge il presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli - perché le api sono fondamentali per l'ambiente e per la vita ma il settore apistico vive un momento di difficoltà a causa dei cambiamenti climatici che mettono a dura prova la produzione e delle importazioni di miele extracomunitario. La conoscenza del miele in una location diversa dalle consuete aule catalizzerà l'attenzione dei più piccoli e li condurrà alla scoperta di un settore importante, di un alimento sano e delle sue mille proprietà".