Prolungati gli ammortizzatori sociali alla Iscot

Si è tenuto, in modalità da remoto, l'esame congiunto tra ministero del lavoro, azienda, Confindustria medio Adriatico, Regione Abruzzo e Organizzazioni Sindacali, per il prolungamento fino al 31 dicembre 2024, degli ammortizzatori sociali di solidarietà per scongiurare tagli di personale poiché la ISCOT Italia spa dichiara 61 esuberi a fronte di 104 lavoratori coinvolti nell'utilizzo di tali strumenti di tutela occupazionale.

Responsabilmente l'USB ha ritenuto sottoscrivere il provvedimento, come tutte le altre sigle presenti (Filcams CGIL, Fisascat CISL, FAILMS), e la Regione Abruzzo si è resa disponibile ad avviare progetti di politiche attive del lavoro che saranno discusse in una riunione con le parti giovedì 28 marzo.

Tale situazione è la conseguenza dei tagli agli appalti di pulizie apportati da Stellantis negli ultimi anni che hanno messo in seria difficoltà le aziende coinvolte e in particolare ISCOT.

Ricordiamo che a novembre 2023 l'azienda aveva aperto una procedura di licenziamento collettivo, che coinvolgeva circa 40 lavoratori, perché non aveva contezza se Stellantis gli avrebbe riassegnato la gestione di uno degli appalti precedenti e solo dopo le pressioni sindacali è giunta la comunicazione della proroga temporanea che viene rinnovata mensilmente.

Secondo comunicazioni aziendali si sarebbe tenuta anche la nuova gara di appalto per il reparto MDR, ma ad oggi non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito e ciò rende difficoltosa anche l'azione sindacale: i mandati della RSU e RLS sono scaduti da più di un anno e nonostante la procedure elettorali aperte da USB, esse restano bloccate dai componenti della commissione elettorale nominati dalle altre sigle sindacali.

Ci sono problemi, in primis in materia di sicurezza, che vanno affrontati e chiediamo che, sia Stellantis, che ISCOT, facciano chiarezza sul futuro dell'appalto, perché i lavoratori non possono rimanere nell'incertezza ogni mese nell'attesa di una proroga o meno.

USB Lavoro Privato Chieti/Pescara

la RSA USB ISCOT