Abruzzo Giovani Inclusione 2021 Occupabilità 2021

Il Progetto #NELLARETE#, finanziato a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG), è stato progettato dal Comune di Lanciano, quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale n.11 "Frentano", e sarà realizzato presso i Comuni dell'Ambito: Lanciano, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio, in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, istituzionali e spontanei.

“L'Intento di questa Amministrazione - dice l'Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Lanciano Cinzia Amoroso - in accordo con i Sindaci di tutto l'ambito frentano è sempre stato quello di dare continuità alle attività progettuali già in essere, volte a promuovere il benessere dei giovani, attraverso il servizio di educativa di strada, quale opportunità di supporto psico-fisico ai giovani mediante attività innovative, libere e gratuite; incontri con i giovani frequentanti le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio”.

“Per questo motivo #NELLA RETE# si propone rinnovare la proposta progettuale e di avviare anche un Centro di aggregazione giovanile (CAG), con l'obiettivo generale di accogliere i bisogni e le esigenze dei giovani e di realizzare interventi strategici per la prevenzione primaria e secondaria sui rischi che maggiormente coinvolgono ragazzi/e della popolazione target del progetto, ovvero in età compresa tra i 14 e i 35 anni” sottolinea l’assessore Amoroso.

Il servizio sarà attivato a decorrere dal mese di Marzo 2024 e la programmazione delle attività prevede l'apertura di uno sportello dedicato, 3 giorni a settimana (mercoledì, venerdì e sabato), dalle ore 14.30 alle ore 19.00. Chiaramente siamo sempre dell'avviso che per creare un servizio di spessore è necessaria la presenza di professionisti del settore con figure psico-educative, che si raccorderanno periodicamente con i servizi sociali territoriali al fine di garantire una valutazione multidimensionale dei bisogni riportati nell'ambito del CAG.

Lo sportello CAG, sarà ubicato nei locali del Settore Servizi alla persona del Comune di Lanciano, in Via dei Frentani, n.27; l'inaugurazione è stata programmata per il giorno 26/03/2024, ore 12:30.

Le attività progettuali hanno la finalità di dare voce alle richieste della popolazione giovanile, prevenire e/o ridurre comportamenti disfunzionali di ragazzi in difficoltà, di gestire l'evasione dell'obbligo scolastico e sensibilizzare i giovani sul tema della legalità oltre al favorirne l'integrazione sociale o il loro eventuale accesso a servizi e alle realtà territoriali.